«Χτύπησε» και στον Πειραιά ο «δράκος» του Αλίμου - Ανθρωποκυνηγητό από την ΕΛΑΣ

Μία νέα μαρτυρία γυναίκας από τον Πειραιά έρχεται να προστεθεί στις καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση από άγνωστο άνδρα, που έχει αναστατώσει την τοπική κοινωνία. Η γυναίκα μίλησε στο MEGA, περιγράφοντας τις στιγμές τρόμου που βίωσε, ενώ θεωρεί πιθανό ότι ο ίδιος δράστης βρίσκεται πίσω και από την επίθεση στον Άλιμο.

Η γυναίκα περιέγραψε ότι το πρωί της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου περπατούσε προς τη δουλειά της, όταν αντιλήφθηκε πως ένας άνδρας την ακολουθούσε. «Νιώθω δύο χέρια να με πιέζουν στη μέση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι όταν γύρισε, ο άγνωστος τη θώπευσε στα οπίσθια και το στήθος της. Αντέδρασε φωνάζοντας και ο δράστης τράπηκε σε φυγή, ενώ εκείνη τον απείλησε ότι θα τον φωτογραφίσει, με αποτέλεσμα να φορέσει κουκούλα για να κρυφτεί.

Η γυναίκα κάλεσε την Αστυνομία να συνεχίσει τις έρευνες ώστε ο δράστης να εντοπιστεί και να συλληφθεί, εκφράζοντας φόβους ότι θα επιτεθεί ξανά αν παραμείνει ασύλληπτος. Περιέγραψε τον άνδρα ως μελαμψό, με έντονες γωνίες στο πρόσωπο, κοντά σκούρα μπουκλάκια μαλλιά και ύψος περίπου1,70 μέτρα.

Η πρώτη καταγγελία στον Άλιμο και οι ομοιότητες

Η αρχική καταγγελία για σεξουαλική επίθεση στον Άλιμο είχε γίνει στις20 Νοεμβρίου. Η γυναίκα που υπέστη την επίθεση εκεί περιέγραψε ότι περπατούσε όταν ένας νεαρός άνδρας με σακίδιο την ακολούθησε, και μόλις προσπάθησε να τον αποφύγει, την άρπαξε, τη φίλησε και την θώπευσε στα γεννητικά όργανα. Οι περιγραφές των δύο γυναικών συμφωνούν στο προφίλ του δράστη: νεαρός, μελαμψός, ύψους περίπου1,65-1,70 μέτρα και με μαύρη τσάντα ή σακίδιο.

Η Αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο ο ίδιος άνδρας να ευθύνεται και για άλλες δύο επιθέσεις που έχουν καταγραφεί πρόσφατα. Οι αρχές συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και αξιοποιούν τις περιγραφές των θυμάτων για να εντοπίσουν τον ύποπτο. Οι γυναίκες που έχουν δεχτεί τις επιθέσεις βρίσκονται σε κατάσταση σοκ και προσπαθούν να επανέλθουν από την τραυματική εμπειρία.

Τα χαρακτηριστικά του «δράκου»

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, πρόκειται για έναν άνδρα γύρω στο 1.65 με 1.70, μελαμψό, αδύνατο και με μαύρα μαλλιά. Ο άνδρας κυκλοφορεί με μία μαύρη τσάντα πλάτης που φέρει ένα λευκό σχεδιάκι (πιθανότατα λογότυπο) και είναι γύρω στα 30.