Άλιμος: «Με θώπευσε στα οπίσθια και στο στήθος, άρχισα να φωνάζω», λέει θύμα για τον «δράκο»

Ο φόβος και ο τρόμος έχει γίνει ένας άγνωστος άνδρας στην περιοχή του Αλίμου που επιτίθεται με σεξουαλικό κίνητρο σε γυναίκες που κυκλοφορούν στην περιοχή.

Μία γυναίκα που δέχθηκε σεξουαλική επίθεση στον Άλιμο, αποφάσισε να μιλήσει. Όπως λέει, οι περιγραφές για τον «δράκο» του Αλίμου ξύπνησαν τον εφιάλτη της.

Όλα συνέβησαν το πρωί της Δευτέρας (24/11). Η γυναίκα περπατούσε ανυποψίαστη για να πάει στη δουλειά της, όταν κάποια στιγμή κατάλαβε πως ένας άντρας την ακολουθεί.

«Νιώθω δύο χέρια να με πιέζουν στη μέση. Δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία, γύρισα όμως να δω τι συμβαίνει. Είδα έναν άγνωστο, ο οποίος με το που γύρισα με θώπευσε στα οπίσθια και στο στήθος», είπε στο MEGA.

Η γυναίκα δέχεται την επίθεση, με τον δράστη όπως περιγράφει, να τρέχει για να απομακρυνθεί.

«Άρχισα να φωνάζω, ο ίδιος τράπηκε σε φυγή. Του φώναξα "σε βγάζω φωτογραφία" και φόρεσε την κουκούλα».

1764089048332-225660330-peria2.jpg

Κάνει έκκληση στην Αστυνομία να συνεχίσει τις έρευνες μέχρι ο άντρας που της επιτέθηκε να συλληφθεί. Είναι σίγουρη πως αν αυτό δεν συμβεί, θα πραγματοποιήσει και άλλα άρρωστα χτυπήματα.

«Έχει πολύ έντονες γωνίες στο πρόσωπο, είναι μελαμψός, έχει κοντά σκούρα μαλλιά μπουκλάκια, είναι γύρω στο 1,70».

Η πρώτη καταγγελία στον Άλιμο

Η πρώτη επίθεση έγινε στις 20 Νοεμβρίου, όταν μία άλλη καταγγέλλουσα ανέφερε σε αστυνομικούς πως δέχτηκε επίθεση. «Περπατούσα και συνειδητοποίησα ότι κάποιος είναι δίπλα μου και με παρακολουθεί. Δεν έδωσα βάση γιατί είχε μία τσάντα, οπότε λέω στη δουλειά του πάει. Κάποια στιγμή λέω ας κάνω στην άκρη να περάσει και όπως κάνω στην άκρη εκεί με βουτάει, με φιλάει και μου πιάνει τα γεννητικά όργανα», είπε στο Mega.

Οι δύο γυναίκες περιγράφουν ως δράστη ένα νεαρό, μελαμψό άντρα, με ένα σακίδιο στην πλάτη του. Οι περιγραφές για την εξωτερική του εμφάνιση είναι πανομοιότυπες.
«Περίπου στο 1,65, σοκολατί χρώμα και με μία μαύρη τσάντα. 25 με 30 το πολύ».

Από την αστυνομική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, θεωρείται πολύ πιθανό ο καταζητούμενος να έχει επιτεθεί στο πρόσφατο παρελθόν και σε άλλες δύο γυναίκες. Το αν είναι ο ίδιος που έδρασε στον Άλιμο και στον Πειραιά, αναμένεται να φανεί το επόμενο διάστημα.

Για την ώρα, οι καταγγέλλουσες περιμένουν και προσπαθούν, όπως λένε, να συνέλθουν από τα όσα έζησαν. Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να προσπαθούν να φτάσουν στα ίχνη του άντρα μέσα από εικόνες που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας και τις περιγραφές των χαρακτηριστικών του από τα θύματα.

