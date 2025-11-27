Καλαμάτα: Άδειασαν κοσμηματοπωλείο σε 20 δευτερόλεπτα – Βίντεο ντοκουμέντο

Διάρρηξη κοσμηματοπωλείου στο ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας έκαναν τρία άτομα.

Οι άγνωστοι δράστες, χρησιμοποιώντας ειδικό εργαλείο, έκοψαν το εξωτερικό μεταλλικό ρολό ασφαλείας και άνοιξαν τρύπα στο κάτω μέρος του. Η διαδικασία διήρκεσε περίπου 10 λεπτά. Οι δράστες στη συνέχεια έσπασαν τη βιτρίνα, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός του καταστήματος. Οι κινήσεις τους ήταν αστραπιαίες καθώς σε μόλις 20 δευτερόλεπτα οι δύο από τρεις μπήκαν στο εσωτερικό του καταστήματος και άρπαξαν όσα κοσμήματα πρόλαβαν.

Ο τρίτος συνεργός κρατούσε «τσίλιες» έξω από το κατάστημα. Αμέσως μετά, και οι τρεις διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Σύμφωνα με πληροφορίες η αξία των κλοπιμαίων κοσμημάτων υπολογίζεται σε 30.000–40.000 ευρώ.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται αύξηση κλοπών σε οικίες και καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή, με τους πολίτες να εκφράζουν έντονο προβληματισμό.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο του Mega

