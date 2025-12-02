Απίστευτο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Ασθενής έφυγε από νοσοκομείο για να κάνει διαρρήξεις

Έκπληκτοι οι αστυνομικοί που συνέλαβαν έναν διαρρήκτη τα ξημερώματα της Τρίτης (02/12) στη Θεσσαλονίκη, διαπίστωσαν ότι είχε στο χέρι του φλεβοκαθετήρα. Όταν τον ρώτησαν τι συμβαίνει, τους απάντησε ότι νοσηλεύεται με πνευμονία στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το thestival.gr, από τα μεσάνυχτα και μετά το κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης στη Θεσσαλονίκη δεχόταν διάφορες κλήσεις από πολίτες που ανέφεραν ότι ένα άτομο προσπαθεί να διαρρήξει καταστήματα και αυτοκίνητα στην περιοχή του Ιπποκρατείου νοσοκομείου. Η πρώτη κλήση έγινε 30 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα όταν ο 27χρονος ασθενής επιχείρησε να διαρρήξει ένα φορτηγό όχημα στην οδό Μ. Μαλακάση. Λίγη ώρα αργότερα προσπάθησε να διαρρήξει ανθοπωλείο στην οδό Κωνσταντινουπόλεως.

Στις 2:15 εντοπίστηκε από το πλήρωμα περιπολικού της Άμεσης Δράσης στην οδό Δελφών. Ακολούθησε πεζή καταδίωξη που κατέληξε με τη σύλληψη του 27χρονου. Καθώς έτρεχε πέταξε από πάνω του διαρρηκτικά εργαλεία που κουβαλούσε. Ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι νοσηλεύεται με πνευμονία στο νοσοκομείο και ότι το μόνο του παράπτωμα ήταν πως διέρρηξε ένα κατάστημα πώλησης καφέ, από όπου έκλεψε τσιγάρα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

