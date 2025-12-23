Κρήτη: Χειροπέδες σε 70χρονο για άσεμνες χειρονομίες προς 13χρονο αγόρι

Ο ηλικιωμένος υποστήριξε ότι έκανε «πλάκα»

Ο ηλικιωμένος υποστήριξε ότι έκανε «πλάκα»
Χειροπέδες σε έναν 70χρονο στη Νέα Αλικαρνασσό της Κρήτης πέρασαν αστυνομικοί το πρωί της Δευτέρας (22/12), καθώς ο ηλικιωμένος κατηγορείται ότι έκανε άσεμνες χειρονομίες και ακατάλλλες εκφράσεις προς ένα 13χρονο αγόρι.

Σύμφωνα τη neakriti.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9 το πρωί της Δευτέρας με το παιδί να επιστρέφει αμέσως στο σπίτι του και να ενημερώνει τον πατέρα του.

Στο άκουσμα όσων είπε το παιδί, ο πατέρας του 13χρονου προσέφυγε στο Γραφείο Ανηλίκων της Ασφάλειας Ηρακλείου, όπου κατήγγειλε το περιστατικό.

Μετά την καταγγελία αστυνομικοί εντόπισαν τον 70χρονο, ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε τις άσεμνες κινήσεις, υποστηρίζοντας ότι έκανε «πλάκα».

Ο 70χρονος συνελήφθη και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, με βάση τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.

