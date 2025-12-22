Φωταγωγήθηκε στην Κρήτη ένα από τα μεγαλύτερα χριστουγεννιάτικα δέντρα της ηπείρου

Ένα εντυπωσιακό εορταστικό ορόσημο κοσμεί πλέον το ορεινό τοπίο της Κρήτης. Το δέντρο που φωταγωγήθηκε στον Ομαλό κατατάσσεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα χριστουγεννιάτικα δέντρα στην Ευρώπη, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα στους επισκέπτες της περιοχής.

