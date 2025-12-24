Πάτρα: Υπάλληλοι κλείδωσαν δράστη μέσα σε σούπερ μάρκετ - Έκλεβε προϊόντα από τα ράφια

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία στην Πάτρα το απόγευμα της Τρίτης (24/12).

Νεαρός κλέφτης εισήλθε σε σούπερ μάρκετ στην Πλατεία Όλγας και άρχισε να αφαιρεί διάφορα είδη.

Σύμφωνα με το tempo24.news, οι υπάλληλοι αντελήφθησαν τι είχε συμβεί και κατάφεραν να τον κλειδώσουν στο πίσω μέρος του καταστήματος, ενώ ήδη είχαν «ασφαλίσει» τις πόρτες, ενώ κάλεσαν και την ΕΛ.ΑΣ., με αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψη του δράστη.

