Ηλεία: Αντιλήφθηκε την απάτη και κάλεσε την Αστυνομία - Χειροπέδες σε «μαϊμού» υπάλληλο ΔΕΔΔΗΕ

Χειροπέδες σε έναν απατεώνα που παρίστανε τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ για να εξαπατήσει τα θύματά του πέρασαν αστυνομικοί το βράδυ του Σαββάτου στην Ανδραβίδα, στην Ηλεία.

Σε βάρος του ημεδαπού άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., χθες το απόγευμα ο συλληφθείς ενεργώντας από κοινού με άγνωστους συνεργούς του, επικοινώνησε τηλεφωνικά με ημεδαπή γυναίκα στην Ανδραβίδα και προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, επικαλούμενος σοβαρή βλάβη στην ηλεκτροδότηση της οικίας, ζήτησε από την γυναίκα να συγκεντρώσει κοσμήματα και τιμαλφή και να τα τοποθετήσει σε σημείο εξωτερικά της οικίας της.

Αντιλήφθηκε την απάτη και κάλεσε την Αστυνομία

Η γυναίκα αντιλαμβανόμενη την σε βάρος της απάτη, ενημέρωσε τους αστυνομικούς, οι οποίοι υπέδειξαν στην γυναίκα να τοποθετήσει σε σημείο κοντά στην οικία της, μια τσάντα με τα υποτιθέμενα κοσμήματα και τιμαλφή.

Στη συνέχεια ο κατηγορούμενος άνδρας μετέβη με όχημα ως συνοδηγός στην οικία της γυναίκας, προκειμένου να παραλάβει την τσάντα με τα αντικείμενα και συνελήφθη άμεσα από τους αστυνομικούς.

Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος με τους συνεργούς του χθες αποπειράθηκαν να εξαπατήσουν με την ίδια μεθοδολογία ακόμα δυο ημεδαπές γυναίκες.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

