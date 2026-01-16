Κινηματογραφική καταδίωξη ανήλικου οδηγού στον Πύργο: Προσπάθησε να εμβολίσει περιπολικά

Ο 16χρονος είχε πάρει το αυτοκίνητο της μητέρας του εν αγνοία της - Τον καταδίωκαν για περισσότερο από μία ώρα

Κινηματογραφική καταδίωξη για περισσότερο από μία ώρα εκτυλίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης (15/01) στον Πύργο με πρωταγωνιστή ανήλικο οδηγό, ο οποίος απέφυγε σήμα της ΕΛΑΣ για έλεγχο στην οδό Αλφείου.

Ο 16χρονος οδηγός οδηγούσε επιθετικά το αυτοκίνητο της μητέρας του, με συνεπιβάτη συνομήλικο φίλο του.

Όλα ξεκίνησαν περίπου στις δέκα το βράδυ, σύμφωνα με το ilialive.gr, όταν οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ ΔΑ Ηλείας, ευρισκόμενοι στην οδό Αλφειού, έκαναν σήμα σε ένα αυτοκίνητο για έλεγχο.

Ο οδηγός του, όχι μόνο δεν σταμάτησε αλλά επιτάχυνε προς την έξοδο της πόλης.

Οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, βλέποντας την κίνηση αυτή, χωρίς να φαίνεται ποιοι επιβαίνουν στο όχημα, άρχισαν να καταδιώκουν το αυτοκίνητο που κινήθηκε προς την περιοχή του Επιταλίου, της πρώην λίμνης Αγουλινίτσας, το Ανεμοχώρι, την Κρέστενα, τα Μακρίσια, το φράγμα Φλόκα, το Πελόπιο και πάλι προς Πύργο. Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνέχισε προς Βαρβάσαινα και την περιοχή προς την οδό΄Αλφειού, χωρίς να σταματά αλλά επιταχύνοντας όλο και περισσότερο προσπαθώντας να αποφύγει τους αστυνομικούς που επιχειρούσαν να προσεγγίσουν.

Μάλιστα πλέον είχε σημάνει συναγερμός με ενίσχυση δυνάμεων και από άλλες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας.

Προσπάθησε να εμβολίσει τα περιπολικά

Ο οδηγός επιχείρησε αρκετές φορές να εμβολίσει τα περιπολικά που τον καταδίωκαν, ενώ πέρασε από κάποια σημεία αρκετές φορές προσπαθώντας να αποφύγει τη σύλληψη.

Για περισσότερο από μια ώρα οι αστυνομικοί ακολουθούσαν ή έστηναν μπλόκο για να σταματήσουν το όχημα που καταδίωκαν.

Κάποια στιγμή, κοντά σε καταυλισμό Ρομά στην οδό Αλφειού, οι αστυνομικοί κατάφεραν να μπλοκάρουν το όχημα και να συλλάβουν τον 16χρονο οδηγό και το συνομήλικο συνεπιβάτη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την ίδια ώρα μια γυναίκα, είχε μεταβεί στην Αστυνομία στον Πύργο, για να γνωστοποιήσει πως ο ανήλικος γιος της είχε πάρει εν αγνοία της το αυτοκίνητό της, επιβεβαιώνοντας βάσει του αριθμού κυκλοφορίας πως το αυτοκίνητο που καταδίωκαν οι αστυνομικοί είχε οδηγό το 16χρονο.

Την υπόθεση ανέλαβε αρχικά το Τμήμα Τροχαίας που θα βεβαιώσει το πλήθος των τροχονομικών παραβάσεων που υπέπεσε ο 16χρονος.

