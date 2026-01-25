Χανιά: Χειροπέδες σε δύο άνδρες και μία γυναίκα για διακίνηση ναρκωτικών

Χειροπέδες σε τρεις ημεδαπούς, ηλικίας 19, 47 και 24 ετών, πέρασαν αστυνομικοί στα Χανιά για διακίνηση ναρκωτικών.

Η σύλληψη έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής (23/01) όταν και εντοπίσθηκε ο 42χρονος κατά το χρόνο που παρέλαβε ποσότητα ναρκωτικών ουσιών από τον 19χρονο και τη 47χρονη.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την αστυνομία, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικίες και χώρους που χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα άτομα, βρέθηκαν και κατασχεθήκαν μικροποσότητες κοκαΐνης, το χρηματικό ποσό των 180 ευρώ και τέσσερα κινητά τηλέφωνα.

Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

