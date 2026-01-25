Χανιά: Δύο τροχαία ατυχήματα εντός μίας ώρας - Στο νοσοκομείο δύο άτομα

Δύο τροχαία ατυχήματα μέσα σε μία ώρα σημειώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (24/01) στα Χανιά, με δύο άτομα να μεταφέρονται με τραύματα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το πρώτο περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 5 το απόγευμα στην οδό Γογονή όταν οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνδρας 22 ετών.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων.

Το δεύτερο περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τις 6 το απόγευμα στην περιοχή της Παρηγοριάς με τραυματία μια νεαρή γυναίκα οδηγό μοτοσικλέτας.

Η τραυματίας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Χανίων.

Οι συνθήκες των ατυχημάτων διερευνώνται από τις Αρχές.

