Xανιά: Εργάτης χτυπήθηκε από κεραυνό στην Παλαιόχωρα

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Παρασκευής (23/1) στην περιοχή της Παλαιόχωρας Χανίων, λόγω της κακοκαιρίας, καθώς ένας άνδρας χτυπήθηκε από κεραυνό, ενώ εργαζόταν.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, ο άνδρας 40 περίπου ετών είναι χειριστής πρέσας σε εργοτάξιο κι ενώ βρισκόταν εντός του οχήματος, έπεσε κεραυνός.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Καντάνου κι από εκεί, ασθενοφόρο από τον σταθμό ΕΚΑΒ στο Κολυμπάρι, τον παρέλαβε προκειμένου να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο Χανίων.

Ο άνδρας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία του.

