Xανιά: Εργάτης χτυπήθηκε από κεραυνό στην Παλαιόχωρα
Ο 40χρονος εργάτης διακομίσθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Καντάνου και στη συνέχεια με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Χανίων
Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Παρασκευής (23/1) στην περιοχή της Παλαιόχωρας Χανίων, λόγω της κακοκαιρίας, καθώς ένας άνδρας χτυπήθηκε από κεραυνό, ενώ εργαζόταν.
Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, ο άνδρας 40 περίπου ετών είναι χειριστής πρέσας σε εργοτάξιο κι ενώ βρισκόταν εντός του οχήματος, έπεσε κεραυνός.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Καντάνου κι από εκεί, ασθενοφόρο από τον σταθμό ΕΚΑΒ στο Κολυμπάρι, τον παρέλαβε προκειμένου να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο Χανίων.
Ο άνδρας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία του.
