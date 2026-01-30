Σφακιά: 19χρονος βρέθηκε με σιδηρογροθιά, φυσίγγια και κάλυκες

Συνελήφθη σε περιοχή των Σφακίων 19χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις που αφορούν σε όπλα.

Tο μεσημέρι της Πέμπτης (29/1) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του συγκεκριμένου προσώπου, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μια σιδερογροθιά, μια θήκη πιστολιού, επτά φυσίγγια και εκατόν πενήντα οκτώ κάλυκες.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

