Βορίζια: Αυτά είναι τα όπλα που εντόπισαν οι αστυνομικοί σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο
Κατασχέθηκαν 2 όπλα ,181 φυσίγγια και 65 μέτρα φυτίλι
Στο πλαίσιο των δράσεων για την αντιμετώπιση της οπλοκατοχής και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς, αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποίησαν σήμερα (03.02.2026) πρωινές ώρες έρευνα σε περιοχή του Δήμου Φαιστού όπου εντός εγκαταλελειμμένου ποιμνιοστασίου και στον περιβάλλοντα χώρο αυτού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- Ένα 1 πολεμικό τυφέκιο
- Ένα 1 δίκαννο κυνηγετικό όπλο
- Εκατόν ογδόντα ένα 181 πλήρη φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου
- Έξι φυτίλια συνολικού μήκους περίπου εξήντα πέντε 65 μέτρων
Σημειώνεται ότι τα κατασχεθέντα είδη οπλισμού θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν χρησιμοποιήθηκαν κατά τη φονική συμπλοκή των μελών των δύο οικογενειών.
Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.