Φρεγάτα «Νέαρχος»: Μικρής έκτασης φωτιά στις εγκαταστάσεις της Naval Group

Η φωτιά στη φρεγάτα αντιμετωπίστηκε άμεσα και περιορίστηκε γρήγορα

Μάνος Χατζηγιάννης

Φρεγάτα «Νέαρχος»: Μικρής έκτασης φωτιά στις εγκαταστάσεις της Naval Group

Η φρεγάτα Νέαρχος 

ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια μεγάλη έκτακτη επιχείρηση ασφαλείας τέθηκε σε εφαρμογή την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου, αργά το απόγευμα, στις εγκαταστάσεις της NAVAL GROUP στο Λοριάν της Γαλλίας, μετά από πυρκαγιά στη δεύτερη ελληνική φρεγάτα FDI, «Νέαρχος».

Το πλοίο βρισκόταν σε μία από τις αποβάθρες του χώρου, κοντά στο Περιστύλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ένα ηλεκτρικό κουτί μέσα σε τεχνικό χώρο. Η φωτιά αντιμετωπίστηκε άμεσα και περιορίστηκε γρήγορα. Κατασβέστηκε από την πυροσβεστική ομάδα του ναυπηγείου. Κανείς δεν τραυματίστηκε και αναφέρθηκαν μόνο μικρές υλικές ζημιές.

Βάσει προγράμματος αρχές Φεβρουαρίου επρόκειτο να πραγματοποιηθούν τα πρώτα sea trials της φρεγάτας «Νέαρχος», ενώ η παράδοσή της προβλέπεται εντός του 2026.

Μια καινοτόμος, ισχυρή και ψηφιακή φρεγάτα

Ισχυρά οπλισμένη (πυραύλοι MBDA Exocet MM40 B3C κατά επιφανειακών στόχων και Aster κατά πυραύλων, συστήματα RAM, τορπίλες MU90 κατά υποβρυχίων, πυροβολικό), η φρεγάτας «Νέαρχος» θα μπορεί να μεταφέρει ταυτόχρονα ένα ελικόπτερο και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV).

Επίσης, επωφελείται από την τεχνογνωσία της Thales, της MBDA και όλων των άλλων συνεργατών και υπεργολάβων της Naval Group.

Τεχνικές προδιαγραφές:

  • Μετατόπιση: 4.500 τόνοι
  • Μήκος: περίπου 122 μέτρα
  • Πλάτος: 18 μέτρα
  • Μέγιστη ταχύτητα: 27 κόμβοι
  • Εγκαταστάσεις αεροπορίας: Ελικόπτερο κατηγορίας 10 τόνων, μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV)
  • Κύριος οπλισμός:
  • 32 πύραυλοι Aster που αναπτύχθηκαν από την MBDA
  • 8 πύραυλοι Exocet MM40 B3C που αναπτύχθηκαν από την MBDA
  • Πύραυλοι RAM
  • Τορπίλες MU 90 που αναπτύχθηκαν από την Naval Group
  • Πυροβόλο 76 mm
  • 4 τορπιλοσωλήνες
  • Αντιμετώπιση CANTO που αναπτύχθηκε από την Naval Group

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ιβάνοφ και Φονιάς «σαρώνουν» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

16:24ΚΟΣΜΟΣ

Βορίζια: Η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε όπλα σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο

16:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Οριστικά εκτός από τα ντέρμπι με Παναθηναϊκό και Άρη ο Κωνσταντέλιας

16:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΕΛΑΣ: Νέα απάτη με sms για πληρωμή «μαϊμού» προστίμου για υπέρβαση ορίου ταχύτητας – Το απατηλό μήνυμα

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Οικονομία του delivery: Πώς το έτοιμο φαγητό απ’έξω αλλάζει τις συνήθειες και τις ζωές των Αμερικανών

16:11LIFESTYLE

Survivor: Οι οικειοθελείς αποχωρήσεις μέσα σε ένα μήνα και η επόμενη μέρα

16:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εθνικό απολυτήριο: Ξεκινά ο διάλογος για αναμόρφωση του Λυκείου - Δεν καταργούνται οι πανελλαδικές - Εφαρμογή από το σχολικό έτος 2027-2028

15:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Στη φυλακή 15χρονος και 20χρονος για ληστείες υπό απειλή μαχαιριού

15:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Η ενέργεια γίνεται το κρυφό θεμέλιο της τεχνολογικής ισχύος - Κομβικός ο ρόλος της Ελλάδας στη νέα γεωπολιτική σκακιέρα

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή αεροσκάφους κοντά στο Μάντσεστερ

15:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται 279 μόνιμες προσλήψεις σε ΟΠΕΚΑ, e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Λυμπερόπουλου: «Τα παπαγαλάκια έλεγαν ότι το Μαξίμου είναι κλειστό για τα ταξί αλλά είχαμε μια άριστη συζήτηση με τον διευθυντή του πρωθυπουργού»

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Κυβερνητική πηγή στο Reuters: Η Ελλάδα θα ανακοινώσει σύντομα απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15

15:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Βαγγέλης Πετράκης

15:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Με Κλέιτον κόντρα στον Αστέρα - Νοκ άουτ ο Ελ Κααμπί, εκτός και οι Ροντινέι και Πιρόλα

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου: «Τον βασάνισαν, τον εξευτέλισαν - Οι ενέργειες των αστυνομικών είχαν ρατσιστικά κίνητρα»

15:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Το νέο σύγχρονο γήπεδο του Παναθηναϊκού θα είναι πραγματικότητα την άνοιξη του 2027

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: «Ποιος έκανε αυτό το άσχημο πράγμα στο παιδί μου;» - Συγκλονίζει η μητέρα του 27χρονου

15:25ΠΑΙΔΕΙΑ

Εθνικό Απολυτήριο: Από το σχολικό έτος 2027-2028 η εφαρμογή του - Δεν καταργούνται οι Πανελλαδικές

15:08WHAT THE FACT

Ρεκόρ Γκίνες: Κράτησε μια σκάλα στο πηγούνι του για 19 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή αεροσκάφους κοντά στο Μάντσεστερ

14:33ΚΟΣΜΟΣ

Bild: «Σαμποτάζ στο γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό» - Συνελήφθησαν ένας Έλληνας και ένας Ρουμάνος

13:46ΚΑΙΡΟΣ

Δεκαήμερο με καταιγίδες σε όλη τη χώρα: Ποια θα είναι η πιο βροχερή μέρα – Η πρόγνωση Καλλιάνου

15:25ΠΑΙΔΕΙΑ

Εθνικό Απολυτήριο: Από το σχολικό έτος 2027-2028 η εφαρμογή του - Δεν καταργούνται οι Πανελλαδικές

17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένα… πιθάρι άλλαξε τη ζωή μίας 91χρονης και των συγγενών της – Νόμιζε ότι άξιζε μόνο 100 δολάρια

13:23ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο Επστάιν: Δείτε και διαβάστε όλα τα «σκοτεινά» email και τις φωτογραφίες του χρηματιστή με τους πλούσιους και ισχυρούς του πλανήτη

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: «Ποιος έκανε αυτό το άσχημο πράγμα στο παιδί μου;» - Συγκλονίζει η μητέρα του 27χρονου

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Φρεγάτα «Νέαρχος»: Μικρής έκτασης φωτιά στις εγκαταστάσεις της Naval Group

07:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: «Μάνα, φύγε να σωθείς» – Τι είπε ο επιχειρηματίας στη μητέρα του

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Λυμπερόπουλου: «Τα παπαγαλάκια έλεγαν ότι το Μαξίμου είναι κλειστό για τα ταξί αλλά είχαμε μια άριστη συζήτηση με τον διευθυντή του πρωθυπουργού»

08:34ΚΑΙΡΟΣ

Μικρό διάλειμμα με ήλιο πριν «χτυπήσει» ξανά η κακοκαιρία – Η πρόγνωση Μαρουσάκη

19:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Έρχεται διπλό κύμα κακοκαιρίας μέσα στην εβδομάδα - Πότε θα χτυπήσει

10:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα νούμερα της Καραβάτου στον ΑΝΤ1 και ο μεγάλος πρωταγωνιστής

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου: «Τον βασάνισαν, τον εξευτέλισαν - Οι ενέργειες των αστυνομικών είχαν ρατσιστικά κίνητρα»

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη 2026: Πώς θα γίνουν φέτος οι εκδηλώσεις εν μέσω κλίματος διχασμού - Τι λένε οι εμπλεκόμενοι στο Newsbomb

08:01WHAT THE FACT

Για πρώτη φορά στην Ιστορία γενιά θα είναι λιγότερο ευφυής από τους γονείς της

16:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εθνικό απολυτήριο: Ξεκινά ο διάλογος για αναμόρφωση του Λυκείου - Δεν καταργούνται οι πανελλαδικές - Εφαρμογή από το σχολικό έτος 2027-2028

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ