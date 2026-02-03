Φρεγάτα «Νέαρχος»: Μικρής έκτασης φωτιά στις εγκαταστάσεις της Naval Group

Μια μεγάλη έκτακτη επιχείρηση ασφαλείας τέθηκε σε εφαρμογή την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου, αργά το απόγευμα, στις εγκαταστάσεις της NAVAL GROUP στο Λοριάν της Γαλλίας, μετά από πυρκαγιά στη δεύτερη ελληνική φρεγάτα FDI, «Νέαρχος».

Το πλοίο βρισκόταν σε μία από τις αποβάθρες του χώρου, κοντά στο Περιστύλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ένα ηλεκτρικό κουτί μέσα σε τεχνικό χώρο. Η φωτιά αντιμετωπίστηκε άμεσα και περιορίστηκε γρήγορα. Κατασβέστηκε από την πυροσβεστική ομάδα του ναυπηγείου. Κανείς δεν τραυματίστηκε και αναφέρθηκαν μόνο μικρές υλικές ζημιές.

Βάσει προγράμματος αρχές Φεβρουαρίου επρόκειτο να πραγματοποιηθούν τα πρώτα sea trials της φρεγάτας «Νέαρχος», ενώ η παράδοσή της προβλέπεται εντός του 2026.

Μια καινοτόμος, ισχυρή και ψηφιακή φρεγάτα

Ισχυρά οπλισμένη (πυραύλοι MBDA Exocet MM40 B3C κατά επιφανειακών στόχων και Aster κατά πυραύλων, συστήματα RAM, τορπίλες MU90 κατά υποβρυχίων, πυροβολικό), η φρεγάτας «Νέαρχος» θα μπορεί να μεταφέρει ταυτόχρονα ένα ελικόπτερο και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV).

Επίσης, επωφελείται από την τεχνογνωσία της Thales, της MBDA και όλων των άλλων συνεργατών και υπεργολάβων της Naval Group.

Τεχνικές προδιαγραφές:

Μετατόπιση: 4.500 τόνοι

Μήκος: περίπου 122 μέτρα

Πλάτος: 18 μέτρα

Μέγιστη ταχύτητα: 27 κόμβοι

Εγκαταστάσεις αεροπορίας: Ελικόπτερο κατηγορίας 10 τόνων, μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV)

Κύριος οπλισμός:

32 πύραυλοι Aster που αναπτύχθηκαν από την MBDA

8 πύραυλοι Exocet MM40 B3C που αναπτύχθηκαν από την MBDA

Πύραυλοι RAM

Τορπίλες MU 90 που αναπτύχθηκαν από την Naval Group

Πυροβόλο 76 mm

4 τορπιλοσωλήνες

Αντιμετώπιση CANTO που αναπτύχθηκε από την Naval Group

