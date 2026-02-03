Ηράκλειο: Εικόνες καταστροφής στο παραλιακό μέτωπο των Γουβών από τα μεγάλα κύματα - Βίντεο

Τα μανιασμένα κύματα που χτυπούσαν το βράδυ της Δευτέρας (02/02) το παραλιακό μέτωπο των Γουβών, λίγα χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου, είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές ζημιές στην ακτογραμμή, με μεγάλο τμήμα της να καταρρέει κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου.

Σε βίντεο από το σημείο που δημοσίευσε το neakriti.gr καταγράφηκε το μέγεθος της καταστροφής, με μεγάλο μέρος του οδοστρώματος να έχει πέσει στη θάλασσα.

Σε βίντεο από το σημείο που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας αποτυπώνεται η δύναμη με την οποία τα κύματα προσκρούουν πάνω στο τσιμέντο, το οποίο είναι γεμάτο με τρύπες και η ζημιά στην υποδομή συνεχίζει να μεγαλώνει.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, πρόκειται για ένα φαινόμενο που πλέον παρατηρείται σχεδόν σε ετήσια βάση κατά τους χειμερινούς μήνες.

