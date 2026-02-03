Καιρός: Δεκαήμερο με καταιγίδες σε όλη τη χώρα – Ποια θα είναι η πιο βροχερή μέρα

Καταιγίδες, ισχυροί άνεμοι και μεταφορά αφρικανικής σκόνης, τις επόμενες μέρες – Αναλυτική εικόνα της κακοκαιρίας έως το Σάββατο με χάρτες από τον Γιάννη Καλλιάνο

Newsbomb

Καιρός: Δεκαήμερο με καταιγίδες σε όλη τη χώρα – Ποια θα είναι η πιο βροχερή μέρα
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Παρατεταμένη κακοκαιρία φτάνει στην Ελλάδα τις επόμενες ώρες, με διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά να προσεγγίζουν από τα δυτικά, σύμφωνα με την ανάλυση του μετεωρολόγου, Γιάννη Καλλιάνου.

Όπως επισημαίνει, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της Ελλάδας με βροχές, τοπικές καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους στα πελάγη και μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ενώ σε ορεινές περιοχές θα εκδηλωθούν και χιονοπτώσεις. Ο καιρός θα χειροτερέψει από το βράδυ της Τετάρτης έως και την Πέμπτη, οπότε και χρειάζεται αυξημένη προσοχή σε περιοχές που θα δεχθούν μεγάλα ύψη βροχής.

Όπως εξηγεί με τη βοήθεια των χαρτών, οι λευκές κλειστές καμπύλες υποδηλώνουν περιοχές με μεγάλα ύψη βροχής, όπου απαιτείται αυξημένη προσοχή για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Οι κόκκινες κλειστές καμπύλες αφορούν περιοχές πολύ υψηλής επικινδυνότητας εντός των λευκών ζωνών, με αυξημένη πιθανότητα έντονων και επικίνδυνων φαινομένων σε τοπικό επίπεδο.

Η χρωματική κλίμακα των βροχοπτώσεων έχει ως εξής:

– Πράσινο (ανοιχτό και σκούρο): Ασθενούς έως μέτριας έντασης τοπικές βροχές

– Σκούρο μπλε: Κατά περιόδους ισχυρές και ενδεχομένως γενικευμένες βροχές, με πιθανότητα πλημμυρικών φαινομένων

– Σκούρο κόκκινο: Φαινόμενα υψηλής έως πολύ υψηλής επικινδυνότητας.

Αναλυτική πρόγνωση ανά ημέρα

Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου

Από τις βραδινές ώρες, αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς, ενισχυόμενοι σταδιακά έως 7 – 8 μποφόρ. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, με αποτέλεσμα αρκετές βροχές να εκδηλωθούν ως λασποβροχές.

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου – Η πιο βροχερή ημέρα

Η Πέμπτη συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μετεωρολογικό ενδιαφέρον, καθώς αναμένονται εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως νοτιοανατολικοί 7 – 8 μποφόρ και τοπικά έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, σε υψόμετρα άνω των 1.500 – 1.700 μέτρων. Η αφρικανική σκόνη θα μετατοπιστεί προς το ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

Τα πιο έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα βορειοδυτικά και στα Δωδεκάνησα. Παρότι κατά τόπους θα παραμείνουν ισχυρά, τα φαινόμενα θα είναι λιγότερο γενικευμένα σε σύγκριση με την Πέμπτη.

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

Παρατηρείται σταδιακή ύφεση των φαινομένων. Η τοπική αστάθεια διατηρείται, χωρίς ωστόσο να αναμένονται γενικευμένα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Η ημέρα θα έχει μεταβατικό χαρακτήρα ενόψει της αξιολόγησης της επόμενης εβδομάδας.

Δεν αναμένονται χαμηλές θερμοκρασίες

Τετάρτη: Μέχρι 20℃ στα δυτικά ηπειρωτικά, 15℃ – 18℃ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, έως 20℃ στη βόρεια Κρήτη.

Πέμπτη: Μικρή πτώση λόγω νεφώσεων και βροχών, με μέγιστες τιμές 16℃ – 18℃.

Παρασκευή: Χωρίς αξιόλογη μεταβολή, με τη βόρεια Κρήτη κοντά στους 20℃.

Σάββατο: Άνοδος της θερμοκρασίας, έως 18℃ στη βόρεια Ελλάδα, 18℃ –20℃ στα κεντρικά και νότια (τοπικά 22℃), 22℃ –24℃ στη βόρεια Κρήτη και έως 20℃ στα Δωδεκάνησα.

«Πρόκειται για τυπικά καιρικά φαινόμενα της εποχής και όχι για πρωτοφανή κακοκαιρία. Ωστόσο, θα υπάρξουν τοπικά περίοδοι αυξημένου κινδύνου, κυρίως από το βράδυ της Τετάρτης έως και την Πέμπτη», ολοκληρώνει ο κ. Καλλιάνος.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Σε περιοχές όπου τα φαινόμενα αποκτούν ισχυρό χαρακτήρα, συνιστάται:

– Αποφυγή στάθμευσης κάτω από δέντρα.

– Αυξημένη προσοχή σε ρέματα και μικρούς ποταμούς λόγω κινδύνου υπερχείλισης.

– Επαγρύπνηση για μεταφορά φερτών υλικών σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

– Προσοχή στις μετακινήσεις και αποφυγή διέλευσης από πλημμυρισμένους δρόμους και «ιρλανδικές διαβάσεις».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:56ΚΟΣΜΟΣ

Φρεγάτα «Νέαρχος»: Μικρής έκτασης φωτιά στις εγκαταστάσεις της Naval Group

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Εικόνες καταστροφής στο παραλιακό μέτωπο των Γουβών από τα μεγάλα κύματα - Βίντεο

14:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα επιδόματα που δικαιούνται οι νέοι από το κράτος

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου μίλησε για την υπόθεση Επστάιν - «Υπάρχουν πολλά θύματα σε αυτό»

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Xάλι Μπέρι για το Όσκαρ Ά Γυναικείου Ρόλου: «Δεν άλλαξε την καριέρα μου, ήμουν ακόμη μαύρη το επόμενο πρωί»

14:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πρέβεζα: Χειροπέδες σε δύο άτομα για διαρρήξεις - Ανήλικος ένας εκ των συλληφθέντων

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένα… πιθάρι άλλαξε τη ζωή μίας 91χρονης και των συγγενών της – Νόμιζε ότι άξιζε μόνο 100 δολάρια

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Βίντεο από τις σήραγγες στην Καλαμαριά - Στο 90% η ολοκλήρωση του έργου

14:33ΚΟΣΜΟΣ

Bild: «Σαμποτάζ στο γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό» - Συνελήφθησαν ένας Έλληνας και ένας Ρουμάνος

14:31ΚΥΠΡΟΣ

Φειδίας Παναγιώτου: Ερωτήματα για το γραφείο-βίλα με πισίνα που πληρώνει το Ευρωκοινοβούλιο

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Έβγαλε τα γυαλιά ηλίου και επισκέφθηκε φάρμα με αγελάδες

14:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ανεξάρτητα Κράτη: Ξεκίνησε η προπώληση για την καλοκαιρινή περιοδεία 2026

14:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αύριο Τετάρτη 4/2 το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στα Ιωάννινα

14:21ΥΓΕΙΑ

Πέντε λεπτά ελάχιστης σωματικής άσκησης την ημέρα μπορούν να ενισχύσουν τη μακροζωία

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη 2026: Πώς θα γίνουν φέτος οι εκδηλώσεις εν μέσω κλίματος διχασμού - Τι λένε οι εμπλεκόμενοι στο Newsbomb

14:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Explainer: Τι είναι ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου και πώς εμπλέκεται η Ελλάδα

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Πήγε να κατέβει από τον όροφο στο ισόγειο και κατέρρευσε όλο το μπαλκόνι

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Πορεία οδηγών ταξί στο κέντρο της Αθήνας: Προειδοποίηση για απεργία διαρκείας - Φωτογραφίες, βίντεο

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Η εισαγγελία καλεί τον Έλον Μασκ για κατάθεση – Τι ψάχνει στο Χ η δικαστική έρευνα

13:57LIFESTYLE

Γκίλφοϊλ: «Ήταν τιμή μας να φιλοξενήσουμε την ελληνική πρεμιέρα της ταινίας "Μελάνια"»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

13:23ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο Επστάιν: Δείτε και διαβάστε όλα τα «σκοτεινά» email και τις φωτογραφίες του χρηματιστή με τους πλούσιους και ισχυρούς του πλανήτη

19:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Έρχεται διπλό κύμα κακοκαιρίας μέσα στην εβδομάδα - Πότε θα χτυπήσει

14:33ΚΟΣΜΟΣ

Bild: «Σαμποτάζ στο γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό» - Συνελήφθησαν ένας Έλληνας και ένας Ρουμάνος

13:46ΚΑΙΡΟΣ

Δεκαήμερο με καταιγίδες σε όλη τη χώρα: Ποια θα είναι η πιο βροχερή μέρα – Η πρόγνωση Καλλιάνου

17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

11:42LIFESTYLE

Καβγάς on air Αλεξοπούλου - Στραβελάκη για το «τζάμπα»: «Δολοφονείται ο χαρακτήρας μου» - «Πάρτε το πίσω, αλλιώς σας κλείνω τη γραμμή»!

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη 2026: Πώς θα γίνουν φέτος οι εκδηλώσεις εν μέσω κλίματος διχασμού - Τι λένε οι εμπλεκόμενοι στο Newsbomb

08:34ΚΑΙΡΟΣ

Μικρό διάλειμμα με ήλιο πριν «χτυπήσει» ξανά η κακοκαιρία – Η πρόγνωση Μαρουσάκη

07:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: «Μάνα, φύγε να σωθείς» – Τι είπε ο επιχειρηματίας στη μητέρα του

13:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βούλα: Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας στο σπίτι του με τραύμα στον λαιμό

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Η Lufthansa επιβεβαίωσε στην ΕΛ.ΑΣ ότι η 16χρονη ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη

11:52ΚΟΣΜΟΣ

TMZ: Στο φως το πορνογραφικό υλικό του Επστάιν - Bίντεο και εικόνες από τους σκληρούς δίσκους που «χτενίζει» το FBI

13:12WHAT THE FACT

Γυναίκα «πέθανε για 32 δευτερόλεπτα και είδε το μέλλον» - Η ζοφερή προειδοποίηση για όσα αντίκρισε

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Πήγε να κατέβει από τον όροφο στο ισόγειο και κατέρρευσε όλο το μπαλκόνι

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένα… πιθάρι άλλαξε τη ζωή μίας 91χρονης και των συγγενών της – Νόμιζε ότι άξιζε μόνο 100 δολάρια

08:01WHAT THE FACT

Για πρώτη φορά στην Ιστορία γενιά θα είναι λιγότερο ευφυής από τους γονείς της

10:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα νούμερα της Καραβάτου στον ΑΝΤ1 και ο μεγάλος πρωταγωνιστής

07:44ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Τι θα ισχύει για το ωράριο στα Ολοήμερα από τον Σεπτέμβριο

12:04ΕΛΛΑΔΑ

Το μυστήριο της Νέας Περάμου: Η ομηρία του 27χρονου, οι 10 σφαίρες και το σκοτεινό τέλος – «Το θύμα ήξερε τους δράστες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ