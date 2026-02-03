Καιρός: Δεκαήμερο με καταιγίδες σε όλη τη χώρα – Ποια θα είναι η πιο βροχερή μέρα

Παρατεταμένη κακοκαιρία φτάνει στην Ελλάδα τις επόμενες ώρες, με διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά να προσεγγίζουν από τα δυτικά, σύμφωνα με την ανάλυση του μετεωρολόγου, Γιάννη Καλλιάνου.

Όπως επισημαίνει, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της Ελλάδας με βροχές, τοπικές καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους στα πελάγη και μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ενώ σε ορεινές περιοχές θα εκδηλωθούν και χιονοπτώσεις. Ο καιρός θα χειροτερέψει από το βράδυ της Τετάρτης έως και την Πέμπτη, οπότε και χρειάζεται αυξημένη προσοχή σε περιοχές που θα δεχθούν μεγάλα ύψη βροχής.

Όπως εξηγεί με τη βοήθεια των χαρτών, οι λευκές κλειστές καμπύλες υποδηλώνουν περιοχές με μεγάλα ύψη βροχής, όπου απαιτείται αυξημένη προσοχή για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.

Οι κόκκινες κλειστές καμπύλες αφορούν περιοχές πολύ υψηλής επικινδυνότητας εντός των λευκών ζωνών, με αυξημένη πιθανότητα έντονων και επικίνδυνων φαινομένων σε τοπικό επίπεδο.

Η χρωματική κλίμακα των βροχοπτώσεων έχει ως εξής:

– Πράσινο (ανοιχτό και σκούρο): Ασθενούς έως μέτριας έντασης τοπικές βροχές

– Σκούρο μπλε: Κατά περιόδους ισχυρές και ενδεχομένως γενικευμένες βροχές, με πιθανότητα πλημμυρικών φαινομένων

– Σκούρο κόκκινο: Φαινόμενα υψηλής έως πολύ υψηλής επικινδυνότητας.

Αναλυτική πρόγνωση ανά ημέρα

Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου

Από τις βραδινές ώρες, αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς, ενισχυόμενοι σταδιακά έως 7 – 8 μποφόρ. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, με αποτέλεσμα αρκετές βροχές να εκδηλωθούν ως λασποβροχές.

Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου – Η πιο βροχερή ημέρα

Η Πέμπτη συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μετεωρολογικό ενδιαφέρον, καθώς αναμένονται εκτεταμένες βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως νοτιοανατολικοί 7 – 8 μποφόρ και τοπικά έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, σε υψόμετρα άνω των 1.500 – 1.700 μέτρων. Η αφρικανική σκόνη θα μετατοπιστεί προς το ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

Τα πιο έντονα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα βορειοδυτικά και στα Δωδεκάνησα. Παρότι κατά τόπους θα παραμείνουν ισχυρά, τα φαινόμενα θα είναι λιγότερο γενικευμένα σε σύγκριση με την Πέμπτη.

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

Παρατηρείται σταδιακή ύφεση των φαινομένων. Η τοπική αστάθεια διατηρείται, χωρίς ωστόσο να αναμένονται γενικευμένα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Η ημέρα θα έχει μεταβατικό χαρακτήρα ενόψει της αξιολόγησης της επόμενης εβδομάδας.

Δεν αναμένονται χαμηλές θερμοκρασίες

Τετάρτη: Μέχρι 20℃ στα δυτικά ηπειρωτικά, 15℃ – 18℃ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, έως 20℃ στη βόρεια Κρήτη.

Πέμπτη: Μικρή πτώση λόγω νεφώσεων και βροχών, με μέγιστες τιμές 16℃ – 18℃.

Παρασκευή: Χωρίς αξιόλογη μεταβολή, με τη βόρεια Κρήτη κοντά στους 20℃.

Σάββατο: Άνοδος της θερμοκρασίας, έως 18℃ στη βόρεια Ελλάδα, 18℃ –20℃ στα κεντρικά και νότια (τοπικά 22℃), 22℃ –24℃ στη βόρεια Κρήτη και έως 20℃ στα Δωδεκάνησα.

«Πρόκειται για τυπικά καιρικά φαινόμενα της εποχής και όχι για πρωτοφανή κακοκαιρία. Ωστόσο, θα υπάρξουν τοπικά περίοδοι αυξημένου κινδύνου, κυρίως από το βράδυ της Τετάρτης έως και την Πέμπτη», ολοκληρώνει ο κ. Καλλιάνος.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Σε περιοχές όπου τα φαινόμενα αποκτούν ισχυρό χαρακτήρα, συνιστάται:

– Αποφυγή στάθμευσης κάτω από δέντρα.

– Αυξημένη προσοχή σε ρέματα και μικρούς ποταμούς λόγω κινδύνου υπερχείλισης.

– Επαγρύπνηση για μεταφορά φερτών υλικών σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

– Προσοχή στις μετακινήσεις και αποφυγή διέλευσης από πλημμυρισμένους δρόμους και «ιρλανδικές διαβάσεις».

