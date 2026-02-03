Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τη χώρα και αυτή την εβδομάδα, καθώς σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Δημήτρη Ζιακόπουλο, ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε όλη την Ελλάδα από την Τετάρτη.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την ασταθή εικόνα του καιρού, με σημαντικές μεταβολές που θα διαρκέσουν τουλάχιστον για τις επόμενες ημέρες.

Στην εβδομαδιαία πρόβλεψή του, ο κ. Ζιακόπουλος επισημαίνει ότι η χώρα θα βρεθεί υπό την επιρροή ενός νέου βαρομετρικού χαμηλού, το οποίο θα φέρει τοπικές καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις, κυρίως από τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης και μετά. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 5 έως 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να παρουσιάσει μικρές μεταβολές χωρίς σημαντική άνοδο ή πτώση.

Πριν τη σημαντική επιδείνωση του καιρού, την Τρίτη3 Φεβρουαρίου αναμένονται σχετικά ήπιες καιρικές συνθήκες, με υψηλές πιέσεις να επικρατούν από την Κεντρική Μεσόγειο.

Ωστόσο, τοπικές ομίχλες θα εμφανιστούν κυρίως στο εσωτερικό της χώρας και στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν περιοχές με παγετό, ειδικά νωρίς το πρωί στη Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια κοντά στους 13°C και στα νότια έως τους 18°C.

Ο κ. Ζιακόπουλος δεν παραλείπει να τονίσει πως παρά τα διαστήματα ηπιότητας και τις ηλιόλουστες μέρες, ο χειμώνας δεν έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «Μερικό λιάσιμο της αρκούδας: ο χειμώνας δεν έχει τελειώσει ακόμη!». Αυτό σημαίνει ότι δεν αποκλείονται νέες χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες, υπενθυμίζοντας ότι η περίοδος των καιρικών διακυμάνσεων συνεχίζεται, με πιθανές αλλαγές στη θερμοκρασία και την ατμοσφαιρική πίεση.