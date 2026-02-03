Στα «χέρια» της Αστυνομίας ο 19χρονος που «γάζωσε» σπίτι και αυτοκίνητο στο Ηράκλειο

Στα «χέρια» της Αστυνομίας ο 19χρονος που «γάζωσε» σπίτι και αυτοκίνητο στο Ηράκλειο
Στα «χέρια» των Αρχών βρίσκεται ο 19χρονος για τους πυροβολισμούς στην ενδοχώρα του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στο χωριό Παράνυμφοι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων.

Ο νεαρός εμφανίστηκε τη Δευτέρα (02/02) στο αστυνομικό τμήμα Αρχανών Αστερουσίων και ακολούθησε η σύλληψή του σύμφωνα με το creta24.gr, για το περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής και για το οποίο ο 34χρονος υπέδειξε τον 19χρονο ως δράστη.

Ο 34χρονος κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι ο 19χρονος πυροβόλησε μία φορά το αυτοκίνητό του, δύο φορές το σπίτι του και εξαφανίστηκε.

