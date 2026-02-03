Συντριβή αεροσκάφους κοντά στο Μάντσεστερ

Ένα ελαφρύ αεροσκάφος συνετρίβη στο Littleborough της Βρετανίας σήμερα προκαλώντας την άμεση επέμβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στο σημείο.

Η αστυνομία, το παραϊατρικό προσωπικό και οι πυροσβέστες βρίσκονται επί τόπου μετά τη συντριβή. Δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί εάν υπάρχουν θύματα ή σοβαρά τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας M.E.N, δύο άτομα πιστεύεται ότι βρίσκονταν στο αεροπλάνο όταν συνετρίβη.

Σε δήλωσή του τοπικός αξιωματούχος ανέφερε: «Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνονται σε αναφορές για συντριβή ελαφρού αεροσκάφους στην περιοχή του Littleborough. Βρισκόμαστε επί τόπου για να διαπιστώσουμε τις πλήρεις συνθήκες και να εκτιμήσουμε για τυχόν θύματα. Οι εργαζόμενοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης διεξάγουν τις έρευνές τους και ζητείται από τον κόσμο να αποφύγει την περιοχή κατά τη διάρκεια των εργασιών».

Το Littleborough είναι μια πόλη περίπου 20χλμ βορειοανατολικά του Μάντσεστερ.

⚠️ Important



Extremely windy' near crash site where light aircraft crashed in Littleborough area Great Manchester pic.twitter.com/S4yqhHfkJm https://t.co/r7AsK7QSFk — Open News© (@OpenNewNews) February 3, 2026

The clip shows the huge emergency response after a light aircraft crash in Littleborough this afternoon @MENnewsdesk pic.twitter.com/4qTB5aWKH9 — Ashlie Blakey (@ashlieblakey) February 3, 2026

#BREAKING A Cirrus SR20 aircraft crashed near Littleborough, Rochdale, with two people onboard.



Emergency services are responding, and the public is urged to avoid the area. pic.twitter.com/IhATefGMdl — Nucleus (@nucleusnewss) February 3, 2026

Ο Pete Robinson είπε στο BBC ότι τάιζε τα πρόβατά του όταν άκουσε σειρήνες και είδε μια «μαζική αντίδραση να ανεβαίνει στο Blackstone Edge».

«Έτσι, ανέβηκα σε ένα ψηλό χωράφι και είδα αυτό που τότε νόμιζα ότι ήταν ένα αλεξίπτωτο πλαγιάς στην άκρη του βάλτου, με μηχανές και φώτα παντού».

Ο αγρότης, από το Shaw, είπε ότι είδε ομάδες επέμβασης να τρέχουν προς τον πυλώνα. «Ελπίζω να είναι καλά, γιατί ο άνεμος είναι τρομερός στην άκρη του βουνού», είπε.

