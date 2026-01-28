ΗΠΑ: Αεροσκάφος της NASA κάνει επικίνδυνη προσγείωση χωρίς ρόδες – Βίντεο

Χωρίς σύστημα προσγείωσης υποχρεώθηκε να προσεγγίσει το αεροδρόμιο στο Τέξας ένα ερευνητικό αεροσκάφος της NASA.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα αμερικανικά δίκτυα, φαίνεται το αεροσκάφος να προσγειώνεται χωρίς ρόδες στο αεροδιάδρομο. Το αεροσκάφος σύρθηκε με το κάτω μέρος του στον διάδρομο και άφησε σπίθες φλόγας πίσω του.

Σε ανάρτηση στο Χ η NASA ανέφερε ότι όλοι όσοι επέβαιναν είναι ασφαλείς. Η αμερικανική υπηρεσία εξήγησε ότι υπήρξε «μηχανικό πρόβλημα» χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Παράλληλα ανέφερε ότι το περιστατικό διερευνάται από την υπηρεσία.

https://www.instagram.com/reel/DUDgQVmlK3Y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

