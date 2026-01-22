Sunita Williams: Συνταξιοδοτήθηκε η αστροναύτης της NASA με τα πολλαπλά ρεκόρ

Η αστροναύτης της NASA Sunita Williams αποσύρθηκε από την Υπηρεσία Διαστήματος των ΗΠΑ, ολοκληρώνοντας μια διακεκριμένη καριέρα 27 ετών, η οποία περιλάμβανε τρεις αποστολές στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (International Space Station – ISS), ηγετικούς ρόλους και πολλαπλά ρεκόρ σε διαστημικές πτήσεις.

Η NASA ανακοίνωσε ότι η συνταξιοδότησή της τέθηκε σε ισχύ στις 27 Δεκεμβρίου 2025. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της 20ής Ιανουαρίου, η Williams ολοκλήρωσε τρεις αποστολές στον ISS, καταγράφοντας πολυάριθμα ρεκόρ κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας.

Η Sunita Williams / AP

Η 60χρονη αστροναύτης βρίσκεται επί του παρόντος στην Ινδία και την Τρίτη συμμετείχε σε διαδραστική εκδήλωση με τίτλο «Eyes on the Stars, Feet on the Ground» στο American Center στο Νέο Δελχί. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε με τον τίτλο «NASA Astronaut (Ret.) και Πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ (Ret.)».

Ο διοικητής της NASA, Jared Isaacman, χαρακτήρισε τη Williams «πρωτοπόρο» στις διαστημικές πτήσεις, τονίζοντας ότι η ηγεσία της στον διαστημικό σταθμό συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση του πλαισίου για τις εμπορικές αποστολές σε χαμηλή γήινη τροχιά, καθώς και για τα προγράμματα Artemis, που στοχεύουν στην επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη και, μελλοντικά, στην εξερεύνηση του Άρη.

Η Sunita Williams / AP

Έργο και επιχειρησιακά δεδομένα

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, η Williams συμπλήρωσε 608 ημέρες σε τροχιά, καταγράφοντας τον δεύτερο μεγαλύτερο συνολικό χρόνο παραμονής στο Διάστημα μεταξύ των αστροναυτών της NASA. Κατατάσσεται επίσης έκτη μεταξύ των Αμερικανών αστροναυτών ως προς τη διάρκεια μεμονωμένης διαστημικής αποστολής, με 286 ημέρες σε τροχιά, επίδοση την οποία μοιράζεται με τον αστροναύτη Butch Wilmore.

Πραγματοποίησε εννέα διαστημικούς περιπάτους (EVA) συνολικής διάρκειας 62 ωρών και 6 λεπτών, επίδοση που αποτελεί τον μεγαλύτερο χρόνο EVA για γυναίκα αστροναύτη και τον τέταρτο υψηλότερο συνολικά. Επιπλέον, υπήρξε το πρώτο άτομο που ολοκλήρωσε μαραθώνιο κατά τη διάρκεια διαστημικής πτήσης.

Τελευταία αποστολή

Η πιο πρόσφατη αποστολή της πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2024, όταν εκτοξεύθηκε με το διαστημόπλοιο Boeing Starliner στο πλαίσιο δοκιμαστικής πτήσης διάρκειας οκτώ ημερών. Τεχνικά προβλήματα οδήγησαν σε παράταση της παραμονής της στον ISS σε περισσότερους από εννέα μήνες, με την επιστροφή της στη Γη να πραγματοποιείται τον Μάρτιο του 2025 μέσω αποστολής της SpaceX (Crew-9).

Η Sunita Williams / AP

Προηγούμενες αποστολές

Η πρώτη της διαστημική πτήση έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2006 με το Space Shuttle Discovery, ενώ επέστρεψε το 2007 με το Atlantis, συμμετέχοντας στις αποστολές Expedition 14 και 15 ως μηχανικός πτήσης. Το 2012 συμμετείχε στις αποστολές Expedition 32 και 33, κατά τις οποίες ανέλαβε και καθήκοντα διοικητή του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού.

Η Sunita Williams / AP

Εκπαίδευση και επαγγελματικό υπόβαθρο

Η Sunita Williams είναι απόστρατη πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, χειρίστρια ελικοπτέρων και αεροσκαφών σταθερών πτερύγων, με περισσότερες από 4.000 ώρες πτήσης σε 40 τύπους αεροσκαφών. Είναι απόφοιτος της Ναυτικής Ακαδημίας των ΗΠΑ και του Florida Institute of Technology.

Η αποχώρησή της από τη NASA σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας ιδιαίτερα σημαντικής συνεισφοράς στην επιστήμη της διαστημικής πτήσης και στη λειτουργία του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού.

