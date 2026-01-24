Πώς θα τελειώσει ο κόσμος; Η NASA έδωσε την απάντηση για το τέλος της ανθρωπότητας

Η Γη δεν θα επιβιώσει, αλλά η ύλη της ίσως ναι

Δημήτρης Δρίζος

Πώς θα τελειώσει ο κόσμος; Η NASA έδωσε την απάντηση για το τέλος της ανθρωπότητας
WHAT THE FACT
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα εντυπωσιακές εικόνες που προσφέρουν μια σπάνια και ταυτόχρονα ανατριχιαστική ματιά στο μακρινό μέλλον του ηλιακού μας συστήματος. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, σε περίπου πέντε δισεκατομμύρια χρόνια ο Ήλιος θα εξαντλήσει τα καύσιμά του, θα διογκωθεί δραματικά και θα οδηγήσει στην ολοκληρωτική καταστροφή της Γης.

Οι νέες εικόνες προέρχονται από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb και απεικονίζουν το Νεφέλωμα της Έλικας, που βρίσκεται περίπου 650 έτη φωτός μακριά από τη Γη. Πρόκειται για το απομεινάρι ενός άστρου παρόμοιου με τον Ήλιο, το οποίο «πέθανε» πριν από χιλιάδες χρόνια, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο κέλυφος από αέριο και σκόνη.

Ένα πιθανό μέλλον για το ηλιακό μας σύστημα

Το Νεφέλωμα της Έλικας έχει διάμετρο περίπου τριών ετών φωτός και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα πλανητικού νεφελώματος. Σύμφωνα με τη NASA, οι εικόνες αυτές προσφέρουν μια «εκ του σύνεγγυς» εικόνα του πιθανού μέλλοντος του Ήλιου και των πλανητών που τον περιβάλλουν.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής ενός άστρου, η τεράστια βαρυτική του δύναμη εξισορροπείται από την ενέργεια της πυρηνικής σύντηξης, καθώς το υδρογόνο μετατρέπεται σε ήλιο στον πυρήνα του. Άστρα όπως ο Ήλιος μπορούν να παραμένουν σε αυτή τη σταθερή φάση, γνωστή ως «κύρια ακολουθία», για δισεκατομμύρια χρόνια.

Όταν όμως τα αποθέματα υδρογόνου αρχίσουν να εξαντλούνται, οι αντιδράσεις σύντηξης δεν επαρκούν. Τα εξωτερικά στρώματα του άστρου καταρρέουν προς τα μέσα, αυξάνοντας τη θερμοκρασία στον πυρήνα σε τέτοιο βαθμό ώστε να ξεκινήσει η σύντηξη του ηλίου σε άνθρακα. Η διαδικασία αυτή προκαλεί μια έκρηξη ενέργειας που κάνει τα εξωτερικά στρώματα να διογκώνονται εντυπωσιακά.

22.jpg

Από ερυθρός γίγαντας σε λευκό νάνο

Σε αυτή τη φάση, το άστρο μετατρέπεται σε ερυθρό γίγαντα, με μέγεθος έως και 1.000 φορές μεγαλύτερο από το αρχικό του. Στο τέλος, ο πυρήνας καταρρέει σε έναν λευκό νάνο, ένα εξαιρετικά θερμό και συμπαγές άστρο στο μέγεθος περίπου της Γης, ενώ τα εξωτερικά στρώματα απομακρύνονται και σχηματίζουν ένα πλανητικό νεφέλωμα, όπως η Έλικα.

Η έντονη ακτινοβολία του λευκού νάνου φωτίζει το νέφος αερίων, αποκαλύπτοντας εντυπωσιακές δομές. Παρότι ο ίδιος ο λευκός νάνος δεν εμφανίζεται στο κάδρο των νέων εικόνων, η NASA εξηγεί ότι η ακτινοβολία του συνεχίζει να «σμιλεύει» το περιβάλλον του.

Οι εικόνες του James Webb αποκαλύπτουν λεπτομέρειες που δεν ήταν ορατές με το τηλεσκόπιο Hubble. Οι μπλε αποχρώσεις δείχνουν τις πιο θερμές περιοχές, όπου τα αέρια διεγείρονται από την υπεριώδη ακτινοβολία. Οι κίτρινες περιοχές αντιστοιχούν σε πιο ψυχρά σημεία, όπου σχηματίζονται μόρια υδρογόνου, ενώ το κόκκινο χρώμα υποδηλώνει τις πιο ψυχρές ζώνες, όπου το αέριο αραιώνει και αρχίζει να δημιουργείται σκόνη.

Η Γη δεν θα επιβιώσει, αλλά η ύλη της ίσως ναι

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι όταν ο Ήλιος εισέλθει στη φάση του ερυθρού γίγαντα, η Γη είτε θα εξαϋλωθεί από την ακραία θερμότητα είτε θα διαλυθεί από τις ισχυρές παλιρροϊκές βαρυτικές δυνάμεις και θα απορροφηθεί. Μελέτη που δημοσιεύθηκε πέρυσι έδειξε ότι οι ερυθροί γίγαντες σπάνια φιλοξενούν κοντινούς, μεγάλους πλανήτες όπως η Γη, γεγονός που ενισχύει το σενάριο της καταστροφής.

Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι απολύτως ζοφερή. Η αστρονόμος Τζάνετ Ντρου από το University College London, που δεν συμμετείχε στη μελέτη, τονίζει ότι πρόκειται περισσότερο για μια διαδικασία δημιουργίας παρά καταστροφής. Το υλικό που αποβάλλεται, πλούσιο σε χημικά στοιχεία, τροφοδοτεί το διαστρικό μέσο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη γέννηση νέων άστρων και πλανητών.

Η NASA επισημαίνει ότι μέσα στο νέφος σκόνης υπάρχουν πιο ψυχρές, προστατευμένες «τσέπες», όπου μπορούν να σχηματιστούν πολύπλοκα μόρια. Αυτά τα υλικά, με τον χρόνο, θα επιστρέψουν στον γαλαξία και θα αποτελέσουν τη βάση για νέες, σύνθετες δομές.

Όπως εξηγεί η καθηγήτρια Ντρου, από τέτοιες διεργασίες προέρχεται η ύλη που απαιτείται για τον σχηματισμό βραχωδών πλανητών και τη διατήρηση ζωής βασισμένης στον άνθρακα. Έτσι, όταν η Γη χαθεί σε πέντε δισεκατομμύρια χρόνια, ίσως η ίδια της η ύλη συμβάλει στη γέννηση μιας νέας γενιάς κόσμων και, ενδεχομένως, ζωής.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:40ΚΟΣΜΟΣ

«Αγανάκτηση» στη Δανία για τις δηλώσεις Τραμπ: «Αφόρητο» να αμφισβητείται ο ρόλος των συμμάχων στο Αφγανιστάν, λέει η πρωθυπουργός

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Αναστασία Αθήνη: Ήταν η γυναίκα που είχε χαστουκίσει τη Δήμητρα Λιάνη

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Πατέρας κατήγγειλε τον ανήλικο γιο του για απειλές κι εκφοβισμό μέσω μηνυμάτων

14:26ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τον Οκτώβριο του 2024 άνοιγαν ερμάρια με τροχούς και κόφτες – Μεταξύ αυτών και της Τυχεροπούλου

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Διάψευση από ΔΕΔΔΗΕ για τους ισχυρισμούς σχετικά με το έργο υπογειοποίησης

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Φορτηγό… μπούκαρε σε λογιστικό γραφείο

14:10ΚΟΣΜΟΣ

«Η ανησυχία δεν λύνει τίποτα» - Πέντε μαθήματα μακροζωίας από τους γηραιότερους ανθρώπους στον κόσμο

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεαροί έβαλαν φωτιά σε σχολείο - Φωτογραφίες

14:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης προστάτευσε παιδάκι από τη βροχή με το λάβαρο του αγώνα – Δείτε το συγκινητικό βίντεο

13:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Κατάσχεση ναρκωτικών αξίας 1,7 εκατ. ευρώ σε φορτηγό στο λιμάνι - Φωτογραφίες

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Φωτιά σε φορτηγό με πλαστικά στην Εγνατία Οδό - Βίντεο

13:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Έτρεχε με 146 χλμ/ώρα υπό την επήρεια αλκοόλ - Χειροπέδες σε οδηγό μοτοσικλέτας

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Αμετανόητη η καθηγήτρια: Απείλησε τον μαθητή την επομένη ότι «έφερα μεγαλύτερη ταινία σήμερα για να σε δέσω» - Πολλά παράπονα και στο παρελθόν

13:20ΚΟΣΜΟΣ

«Περιορισμένη» υποστήριξη σε συμμάχους και «σκληρός ρεαλισμός» - Η νέα στρατηγική εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει η γιαγιά του 6χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παίδων με γρίπη: «Ας πάρει εμένα ο Θεός, να μην πάρει το παιδάκι μας»

13:12ΠΑΙΔΕΙΑ

Υπουργείο Παιδείας για Σέρρες: «Ερευνούμε το περιστατικό, προτεραιότητα η ασφάλεια των μαθητών»

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Τα έργα υπογειοποίησης καλωδίων «δείχνει» ο δήμαρχος για την καταστροφή από τη κακοκαιρία

12:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Έρχεται Ελλάδα ο Αντρέ Λουίζ

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Συνέλαβαν τους γονείς του Φανούρη Καργάκη

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Η στιγμή που ο άνδρας πατάει υπάλληλο των ΕΛΤΑ με το αυτοκίνητο – Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:33ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Αναστασία Αθήνη: Ήταν η γυναίκα που είχε χαστουκίσει τη Δήμητρα Λιάνη

09:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Το τρίτο πρόσωπο κλειδί που λύνει το μυστήριο - Ποια είναι η «Άννα» που μένει στην Αθήνα

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας δείχνει τα... δόντια του - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος και φέρνει ψύχος

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Συνέλαβαν τους γονείς του Φανούρη Καργάκη

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκε αποκεφαλισμένο το σώμα Ρώσου κολυμβητή που αγνοούνταν στον Βόσπορο

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος στις Σέρρες: Καθηγήτρια φίμωσε με ταινία «ατίθασο» μαθητή και υποχρέωσε συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Αμετανόητη η καθηγήτρια: Απείλησε τον μαθητή την επομένη ότι «έφερα μεγαλύτερη ταινία σήμερα για να σε δέσω» - Πολλά παράπονα και στο παρελθόν

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Νεκρός 25χρονος δικυκλιστής έπειτα από σύγκρουση με νταλίκα

21:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος Μεγακυκλώνας πλησιάζει στην Ιταλία - Θα επηρεάσει την Ελλάδα;

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Η στιγμή που ο άνδρας πατάει υπάλληλο των ΕΛΤΑ με το αυτοκίνητο – Βίντεο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 24 Ιανουαρίου: Σε ποιούς λέμε χρόνια πολλά σήμερα

12:30LIFESTYLE

«Φέρ’ το μας, Ακύλα»: Το viral σύνθημα που κάνει τον Akylas φαβορί για τη Eurovision

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει η γιαγιά του 6χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παίδων με γρίπη: «Ας πάρει εμένα ο Θεός, να μην πάρει το παιδάκι μας»

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Τσικόπουλος: Νέα μαρτυρία από φίλο του αγνοούμενου γιατρού από τη Γερμανία - «Δεν λάλησε ξαφνικά...»

09:57ΚΟΣΜΟΣ

«Λευκή» Αποκάλυψη στις Ηνωμένες Πολιτείες με θερμοκρασίες μέχρι και –48℃: Οι 12 πόλεις που θα «χτυπήσει» η πρωτοφανής καταιγίδα

19:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Απάντηση Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως σε Βελόπουλο για τις πωλήσεις σπιτιών σε Βούλγαρους και Τούρκους

14:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης προστάτευσε παιδάκι από τη βροχή με το λάβαρο του αγώνα – Δείτε το συγκινητικό βίντεο

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη πρώην Ολυμπιονίκης: Το FBI τον είχε επικηρύξει με 15 εκατ. δολάρια

11:55ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Για σκι στα Καλάβρυτα ο πρωθυπουργός - Δείτε εικόνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ