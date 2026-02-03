Έρχονται 279 μόνιμες προσλήψεις σε ΟΠΕΚΑ, e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

Στην τελική ευθεία μπάινουν 279 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Εσωτερικών. Οι νέες θέσεις εργασίας αφορούν τρεις κρίσιμους φορείς κοινωνικής πολιτικής και απασχόλησης: τον ΟΠΕΚΑ, τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Ποιες ειδικότητες ανοίγουν στον ΟΠΕΚΑ

Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενισχύει τις υπηρεσίες του με 19 μόνιμες θέσεις, που κατανέμονται ως εξής:

15 θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

3 θέσεις ΔΕ Πληροφορικής (Προσωπικού Η/Υ)

1 θέση ΔΕ Οδηγών

Οι προσλήψεις στοχεύουν στη διοικητική και τεχνολογική υποστήριξη των κοινωνικών παροχών, που βρίσκονται στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος.

Οι 200 μόνιμες θέσεις στον e-ΕΦΚΑ

Ο e-ΕΦΚΑ «σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος» των προσλήψεων, με 200 μόνιμες θέσεις:

149 θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

51 θέσεις ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

Η ενίσχυση αυτή έρχεται να καλύψει αυξημένες ανάγκες σε συντάξεις, εισφορές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, που επηρεάζουν άμεσα χιλιάδες πολίτες.

Προσλήψεις στη ΔΥΠΑ

Στη ΔΥΠΑ προβλέπονται 60 μόνιμες προσλήψεις, με έμφαση τόσο στη διοίκηση όσο και σε εξειδικευμένους κλάδους:

43 θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

1 θέση ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

4 θέσεις ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

5 θέσεις ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας

3 θέσεις ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

4 θέσεις ΔΕ Μαγείρων (Προσωπικού Εστίασης)

Έτσι, η ΔΥΠΑ ενισχύει τόσο τις διοικητικές δομές όσο και τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές της δράσεις.

Μέσω ΑΣΕΠ οι προσλήψεις

Το μεγαλύτερο μέρος των θέσεων θα καλυφθεί μέσω διαδικασιών του ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα:

Οι θέσεις ΠΕ και ΤΕ θα καλυφθούν αποκλειστικά από υποψήφιους που συμμετείχαν στον 2ο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ.

Οι θέσεις ΔΕ θα προκηρυχθούν με ξεχωριστές προκηρύξεις τύπου «Κ», οι οποίες βασίζονται στη μοριοδότηση.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι για το ίδιο έτος έχουν προγραμματιστεί συνολικά 19.598 προσλήψεις στο Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένων και 52 θέσεων δικηγόρων και νομικών συμβούλων με έμμισθη εντολή.

