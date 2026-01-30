ΑΣΕΠ 1Κ/2026: Στο ΕΤ η προκήρυξη για τις 510 προσλήψεις σε όλη την Ελλάδα – Ο πίνακας με τις θέσεις
Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη 1Κ/2026 του ΑΣΕΠ
00.00/
1'
Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Κ/2026 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 510 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4765/2021.
Ακολουθεί, ο πίνακας με τις θέσεις
Οι ειδικότητες
Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - 186 θέσεις
- ΠΕ Ακτινοφυσικών - 14 θέσεις
- ΠΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας - 1 θέση
- ΠΕ Βιολόγων - 19 θέσεις
- ΠΕ Βιοχημικών - 18 θέσεις
- ΠΕ Διαιτολογίας - 5 θέσεις
- ΠΕ Διοικητικοί - Οικονομικού Ειδ. (Νομικών) Ειδ. Διοικητικού - Οικονομικού - 42 θέσεις
- ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού - 2 θέσεις
- ΠΕ Εργοθεραπείας - 1 θέση
- ΠΕ κοινωνικής Εργασίας Ειδ. Κοινωνικών Λειτουργών - 3 θέσεις
- ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - 7 θέσεις
- ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών - 4 θέσεις
- ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών - 6 θέσεις
- ΠΕ Παιδαγωγών - 2 θέσεις
- ΠΕ Πληροφορικής - 15 θέσεις
- ΠΕ Στατιστικών - 1 θέση
- ΠΕ Φαρμακευτικής - 35 θέσεις
- ΠΕ Φυσικοθεραπείας - 1 θέση
- ΠΕ Χημικών - 1 θέση
- ΠΕ Ψυχολόγων - 9 θέσεις
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης - 324 θέσεις
- ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού - 252 θέσεις
- ΥΕ Επιμελητών - 14 θέσεις
- ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων - 24 θέσεις
- ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (Πλύντων-Σιδερωτών) - 1 θέση
- ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων) - 3 θέσεις
- ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων Μονάδων Υγείας - 25 θέσεις
- ΥΕ Νυχτοφυλάκων - 5 θέσεις
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:18 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ: Συμφωνία στο Κογκρέσο για την αποτροπή νέου shutdown
01:54 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στη Χίο
01:36 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Wall Street: Πιέσεις από Microsoft και τεχνητή νοημοσύνη
01:03 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Europa League: Δείτε τα highlights των Παναθηναϊκός – Ρόμα και Λιόν – ΠΑΟΚ
00:14 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Europa League, Λιόν – ΠΑΟΚ 4-2: Μαχητής «Δικέφαλος» με το μυαλό στην Τούμπα
00:07 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός – Ρόμα 1-1: Έμεινε όρθιος παρά τα πολλά προβλήματα
23:59 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE Λιόν – ΠΑΟΚ 4-2 (τελικό): «Λύγισε» στο τέλος ο «Δικέφαλος του Βορρά»
23:57 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE Παναθηναϊκός – Ρόμα 1-1 (τελικό): Πλήρωσε μια στιγμή αδράνειας
23:50 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Λιβαδειά: 15 αδέσποτα σκυλιά επιτέθηκαν σε εκπαιδευτικό
19:00 ∙ LIFESTYLE
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος