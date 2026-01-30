ΑΣΕΠ 1Κ/2026: Στο ΕΤ η προκήρυξη για τις 510 προσλήψεις σε όλη την Ελλάδα – Ο πίνακας με τις θέσεις

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη 1Κ/2026 του ΑΣΕΠ

Γιάννης Φιλιππάκος

ΑΣΕΠ 1Κ/2026: Στο ΕΤ η προκήρυξη για τις 510 προσλήψεις σε όλη την Ελλάδα – Ο πίνακας με τις θέσεις
Eurokinissi
ΕΡΓΑΣΙΑ
1'

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Κ/2026 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 510 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4765/2021.

Ακολουθεί, ο πίνακας με τις θέσεις

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - 186 θέσεις

  • ΠΕ Ακτινοφυσικών - 14 θέσεις
  • ΠΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας - 1 θέση
  • ΠΕ Βιολόγων - 19 θέσεις
  • ΠΕ Βιοχημικών - 18 θέσεις
  • ΠΕ Διαιτολογίας - 5 θέσεις
  • ΠΕ Διοικητικοί - Οικονομικού Ειδ. (Νομικών) Ειδ. Διοικητικού - Οικονομικού - 42 θέσεις
  • ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού - 2 θέσεις
  • ΠΕ Εργοθεραπείας - 1 θέση
  • ΠΕ κοινωνικής Εργασίας Ειδ. Κοινωνικών Λειτουργών - 3 θέσεις
  • ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - 7 θέσεις
  • ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών - 4 θέσεις
  • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών - 6 θέσεις
  • ΠΕ Παιδαγωγών - 2 θέσεις
  • ΠΕ Πληροφορικής - 15 θέσεις
  • ΠΕ Στατιστικών - 1 θέση
  • ΠΕ Φαρμακευτικής - 35 θέσεις
  • ΠΕ Φυσικοθεραπείας - 1 θέση
  • ΠΕ Χημικών - 1 θέση
  • ΠΕ Ψυχολόγων - 9 θέσεις

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης - 324 θέσεις

  • ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού - 252 θέσεις
  • ΥΕ Επιμελητών - 14 θέσεις
  • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων - 24 θέσεις
  • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (Πλύντων-Σιδερωτών) - 1 θέση
  • ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων) - 3 θέσεις
  • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων Μονάδων Υγείας - 25 θέσεις
  • ΥΕ Νυχτοφυλάκων - 5 θέσεις

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:44ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση συγκεντρώσεων στο κέντρο της Αθήνας για τα 30 χρόνια από τα γεγονότα στα Ίμια

04:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ανακοινώνει ότι οι ΗΠΑ αφαιρούν την πιστοποίηση των καναδικών αεροσκαφών Bombardier

03:58ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Κ/2025: Στο ΕΤ η προκήρυξη για τις 510 προσλήψεις σε όλη την Ελλάδα - Ο πίνακας με τις θέσεις

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Σχεδιάζουμε νέες συνομιλίες με το Ιράν – Θα ήταν εξαιρετικό αν δεν χρειαζόταν να χρησιμοποιήσουμε τα πλοία – Τους είπα όχι πυρηνικά, μην σκοτώνετε διαδηλωτές

03:08ΕΡΓΑΣΙΑ

Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

02:44ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ απειλεί με επιπρόσθετους δασμούς κάθε χώρα που πουλάει πετρέλαιο στην Κούβα

02:18ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συμφωνία στο Κογκρέσο για την αποτροπή νέου shutdown

01:54ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,2 Ρίχτερ στη Χίο

01:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Πιέσεις από Microsoft και τεχνητή νοημοσύνη

01:18ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο εμίρης του Κατάρ και ο Πεζεσκιάν συζήτησαν τηλεφωνικά για την αποκλιμάκωση στην περιοχή

01:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Δείτε τα highlights των Παναθηναϊκός – Ρόμα και Λιόν – ΠΑΟΚ

00:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Άλμα τετράδας έκανε ο Ολυμπιακός | Όλα τα αποτελέσματα

00:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Με Θέλτα ή Ερυθρό Αστέρα ο ΠΑΟΚ, με Νότιγχαμ ή Βικτόρα Πλζεν ο Παναθηναϊκός

00:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, Λιόν – ΠΑΟΚ 4-2: Μαχητής «Δικέφαλος» με το μυαλό στην Τούμπα

00:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Ρόμα 1-1: Έμεινε όρθιος παρά τα πολλά προβλήματα

23:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Λιόν – ΠΑΟΚ 4-2 (τελικό): «Λύγισε» στο τέλος ο «Δικέφαλος του Βορρά»

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Σε αυτό το χωριό του Ρεθύμνου η μαγεία της κεραμικής ζωντανεύει καθημερινά για μικρούς και μεγάλους

23:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός – Ρόμα 1-1 (τελικό): Πλήρωσε μια στιγμή αδράνειας

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Λιβαδειά: 15 αδέσποτα σκυλιά επιτέθηκαν σε εκπαιδευτικό

23:43ΠΑΙΔΕΙΑ

Των Τριών Ιεραρχών: Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία αύριο, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:00LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης: «Δεν ολοκληρώνεται μια σχέση με έναν γάμο»

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

22:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποδαρικό» με νεροποντές και χιόνια για τον Φλεβάρη - Πότε έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» - Η πιο δύσκολη ημέρα για την Αττική

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κέρδισαν 35 εκατ. σε λοταρία αλλά δεν πήραν ούτε ευρώ: Το λάθος των 60 λεπτών

16:12ΕΛΛΑΔΑ

Δεν πήγε στις κηδείες των θυμάτων της τραγωδίας ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα»

21:52ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επίθεση σε τηλεοπτικό συνεργείο on air έξω από το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»

19:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Προηγείται η ΝΔ - Ανατροπή στη δεύτερη θέση - Τι απαντούν για Τσίπρα, Καρυστιανού

22:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιόν – ΠΑΟΚ: Ούτε «ανάσα» δεν ακούστηκε στο ενός λεπτού σιγή | «Ο πόνος δεν έχει χρώμα...»

17:27WHAT THE FACT

Τέλειος πράσινος κύκλος στην άμμο; Αστροναύτες εντοπίζουν αρχαία λίμνη κρυμμένη στην έρημο

12:58ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η NASA έλαβε ένα σήμα διάρκειας 10 δευτερολέπτων από απόσταση 13 δισεκατομμυρίων ετών φωτός

13:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η La Niña διαλύεται με ταχύ ρυθμό - Πώς θα επηρεάσει τον χειμώνα της Ελλάδας το 2027

17:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρβανίτης κατά... Amazon: «Εδώ δεν είναι ΗΠΑ, προσβάλετε την Ευρώπη!»

17:53ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία KRISTIN:Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες και το «ζόρικο» Σαββατοκύριακο

10:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική αλλαγή από Κυριακή – Διαδοχικές κακοκαιρίες προ των πυλών

19:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Συγκλονιστικό πανό οπαδών της ΑΕΚ: «Παιδιά δίχως μάνες – Μάνες δίχως παιδιά»

19:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βρέχει... λεφτά: Πόσα χρήματα θα δουν αύριο το πρωί 2 εκατομμύρια μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα

22:23LIFESTYLE

Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Αυτό είναι το προσκλητήριο του γάμου τους

03:08ΕΡΓΑΣΙΑ

Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Σχεδιάζουμε νέες συνομιλίες με το Ιράν – Θα ήταν εξαιρετικό αν δεν χρειαζόταν να χρησιμοποιήσουμε τα πλοία – Τους είπα όχι πυρηνικά, μην σκοτώνετε διαδηλωτές

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει η γιαγιά του 6χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παίδων με γρίπη: «Ας πάρει εμένα ο Θεός, να μην πάρει το παιδάκι μας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ