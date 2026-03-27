Πάτρα: Η Ασφάλεια συνέλαβε συμμορία διαρρηκτών – Τέσσερις συλλήψεις, ανάμεσά τους και ανήλικοι

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη και να εξαρθρώσουν συμμορία Ρομά, η οποία φέρεται να δρούσε συστηματικά στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 η συμμορία αποτελούνταν από τουλάχιστον τέσσερα άτομα, ηλικίας 20, δύο 14χρονων και ενός 13χρονου. Τα μέλη της προέβαιναν κατ’ εξακολούθηση σε κλοπές και διαρρήξεις, στοχεύοντας κυρίως οικίες, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή των Προσφυγικών στην Πάτρα.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές έχουν καταφέρει να εξιχνιάσουν 11 περιπτώσεις κλοπών που αποδίδονται στη δράση της συγκεκριμένης συμμορίας.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας και διάπραξη διακεκριμένων κλοπών. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Πατρών.