Τρεις συλλήψεις στη Χαλκίδα: Βρέθηκαν ναρκωτικά, όπλα και αρχαίος κίονας

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χαλκίδας

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Αρχείου - Eurokinissi
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στη Χαλκίδα συνελήφθησαν τρία άτομα για παραβάσεις σχετικά με αρχαιότητες, ναρκωτικά, όπλα και πυροτεχνήματα.
  • Η έρευνα οδήγησε στη σύλληψη άλλων δύο για διακίνηση ναρκωτικών και στην ταυτοποίηση οκτώ ατόμων που προμηθεύονταν ναρκωτικές ουσίες.
  • Από τις 26 Ιανουαρίου 2026 οι συλληφθέντες δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή Χαλκίδας και Νέας Αρτάκης.
  • Σε έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικά, ηλεκτρονική ζυγαριά, αρχαίο τμήμα κίονα, αυτοσχέδιος δυναμίτης, βαλλίστρες και άλλα επικίνδυνα αντικείμενα.
  • Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χαλκίδας για περαιτέρω διαδικασίες.
Snapshot powered by AI

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Χαλκίδα, στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και άλλων σοβαρών παραβάσεων.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, αξιοποιώντας πληροφορίες, εντόπισαν και συνέλαβαν χθες, κατά τις πρωινές ώρες, τρεις Έλληνες σε περιοχές της πόλης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων, ναρκωτικών, όπλων, καθώς και φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Παράλληλα, η έρευνα των αρχών επεκτάθηκε και σε άλλα πρόσωπα. Συγκεκριμένα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ακόμη ατόμων για διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και σε βάρος δεκαπέντε επιπλέον ατόμων, εκ των οποίων έχουν ήδη ταυτοποιηθεί οκτώ, οι οποίοι φέρονται να προμηθεύονταν ναρκωτικές ουσίες από τους κατηγορούμενους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, από τις 26 Ιανουαρίου 2026 οι συλληφθέντες δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας και της Νέας Αρτάκης, συνεργαζόμενοι μεταξύ τους στην αγοραπωλησία ουσιών.

Σε νομότυπες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, αποθηκευτικούς χώρους και στην κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος αντικειμένων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ναρκωτικά δισκία χωρίς ιατρική συνταγή, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, τρίφτης κάνναβης και εξαρτήματα καπνισμού, καθώς και μικροποσότητα λευκής ουσίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανεύρεση τμήματος αρχαίου κίονα, γεγονός που στοιχειοθετεί και παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων. Παράλληλα, εντοπίστηκαν επικίνδυνα αντικείμενα, όπως αυτοσχέδιος δυναμίτης, κροτίδες, λειτουργικές βαλλίστρες με βέλη, καθώς και παιδικά αθύρματα.

xalkidafoto2.jpg

Επιπλέον, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα που εκτιμάται ότι χρησιμοποιούνταν για την επικοινωνία και τον συντονισμό των εμπλεκομένων.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, ενώ οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χαλκίδας για τα περαιτέρω.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κύθηρα: Συνελήφθη άνδρας για διακίνηση αρχαιοτήτων μέσω διαδικτύου

22:28ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν κήρυξε εκεχειρία για το Πάσχα

22:19LIFESTYLE

Γιάννης Αεράκης: Συγκινεί ο γνωστός youtuber που διαγνώστηκε με καρκίνο: «Μην έχετε τίποτα δεδομένο»

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: Νέες εντυπωσιακές φωτογραφίες της Γης και του φεγγαριού από το διάστημα

22:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρεις συλλήψεις στη Χαλκίδα: Βρέθηκαν ναρκωτικά, όπλα και αρχαίος κίονας

21:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 3-0: Όλα στραβά κι ανάποδα στη Μαδρίτη

21:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 31χρονος για διακίνηση κοκαΐνης

21:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 3-0 (τελικό): Πλήρωσε όλα τα λάθη της

21:37ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Νέα μηνύματα από Τραμπ και Χαμενεΐ - Λεπτές ισορροπίες για εκεχειρία στον Λίβανο

21:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 85-89: «Αγκάλιασε» την πρώτη θέση, επέστρεψε ο Φαλ

21:30ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR: Για το απόλυτο επί ισπανικού εδάφους

21:30ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να μειώσετε τις συχνές λιγούρες «για κάτι γλυκό»

21:28ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Πέμπτη: Πόσο...δίκαιη ήταν η τριπλή δίκη του Ιησού;

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Χεζμπολάχ: Απορρίπτει τις απευθείας διαπραγματεύσεις Λιβάνου – Ισραήλ

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Αυτός είναι ο ακάλυπτος που έπεσε ο άνδρας από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας -Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

21:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Στο πλευρό του Παναθηναϊκού και πάλι ο Γιαννακόπουλος

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Λιποθύμησε ιερέας την ώρα της Ακολουθίας των 12 Ευαγγελίων

21:05ΕΛΛΑΔΑ

ΑΠΘ: Μέτρα προστασίας μετά το κρούσμα μηνιγγίτιδας – Ποια η κατάσταση της υγείας του φοιτητή

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Γιατί συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο – Η στρατηγική και τα «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Θα καταλήξουμε σε μια πολύ επιτυχημένη συμφωνία, όλα θα εξελιχθούν πολύ καλά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
20:55ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα θα ανοίξουν σούπερ μάρκετ και καταστήματα

12:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κουσαθανάς: Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο θαλάσσιο σκι

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Λιποθύμησε ιερέας την ώρα της Ακολουθίας των 12 Ευαγγελίων

09:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

21:30ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR: Για το απόλυτο επί ισπανικού εδάφους

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Αυτός είναι ο ακάλυπτος που έπεσε ο άνδρας από τον 5ο όροφο πολυκατοικίας -Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Φαρμακείο αυτοκινήτου: Πρόστιμο €30 για όσους δεν το έχουν – Από πότε θα ισχύσουν οι αλλαγές

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες σκηνές πάνω από φέρετρο - Χήρα και ερωμένη του νεκρού τσακώθηκαν στην κηδεία

14:41LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Ο Λεωνίδας θέλει τον Μαρκόπουλο νεκρό - Πότε θα δούμε τα νέα επεισόδια

10:46WHAT THE FACT

Τι θα συμβεί αν σβήσει ο Ήλιος: Τα 8 δραματικά λεπτά για την ανθρωπότητα

17:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μεγάλης κλίμακας συσκότιση»- Η Βόρεια Κορέα δοκίμασε ηλεκτρομαγνητικά όπλα και βόμβες άνθρακα

20:51ΚΟΣΜΟΣ

Νέο μήνυμα Χαμενεΐ: «Το Ιράν δεν επιδιώκει τον πόλεμο, αλλά δεν θα παραιτηθεί από τα δικαιώματά του»

17:34LIFESTYLE

Επί ξύλου κρεμάμενος με τσιγάρο και κονιάκ: Η εικόνα από τα παρασκήνια του «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» που είχε διχάσει

16:37ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός μέχρι την Δευτέρα του Πάσχα - Πώς θα γίνει το ψήσιμο του οβελία, η πρόγνωση Ζιακόπουλου

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Πέμπτη: «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου» - Έθιμα, παραδόσεις και συμβολισμοί της σημερινής ημέρας

22:19LIFESTYLE

Γιάννης Αεράκης: Συγκινεί ο γνωστός youtuber που διαγνώστηκε με καρκίνο: «Μην έχετε τίποτα δεδομένο»

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο της εξαφάνισης νεαρής γιατρού στην αφρικανική ζούγκλα - Τα κρεμασμένα σε δέντρα εσώρουχα

16:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγκλονίζει η Κατερίνα Νοτοπούλου για το αυτοάνοσο που την ταλαιπωρεί: «Πάλεψα για τη ζωή μου, πρακτικά δεν ακούω και διαβάζω χείλη»

18:22ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Πέμπτη – Ακολουθία των Αγίων Παθών: Live από το Φανάρι

20:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Πέμπτη: Τι απέγιναν οι Αρχιερείς Άννας – Καϊάφας και ο Πόντιος Πιλάτος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ