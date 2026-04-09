Κάρπαθος: Σκόπευε να διαθέσει 799 είδη πυροτεχνίας στην αγορά – Συνελήφθη 60χρονος

Σε βάρος του 60χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράνομη κατοχή – διάθεση ειδών πυροτεχνίας

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Συνελήφθη 60χρονος στην Κάρπαθο για παράνομη κατοχή και διάθεση 799 ειδών πυροτεχνίας με σκοπό την πώληση.
  • Τα πυροτεχνήματα κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας στο κατάστημα του συλληφθέντα.
  • Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο πανελλαδικής δράσης με την ονομασία «Spark Down» για πρόληψη ατυχημάτων από πυροτεχνήματα.
  • Η Ελληνική Αστυνομία προειδοποιεί για τους σοβαρούς κινδύνους τραυματισμών και θανάτου από τη χρήση πυροτεχνημάτων, ειδικά από ανήλικους.
  • Απαγορεύεται νόμιμα η κατοχή, εμπορία και χρήση κροτίδων και πυροτεχνημάτων, και οι πολίτες καλούνται να αποτρέψουν τη χρήση τους από παιδιά.
Χειροπέδες σε έναν 60χρονο πέρασαν τη Μεγάλη Τετάρτη (8/4) στην Κάρπαθο αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Καρπάθου.

Σε βάρος του 60χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράνομη κατοχή – διάθεση ειδών πυροτεχνίας.

Το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης (8/4), σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα του 60χρονου, βρέθηκαν -799- πυροτεχνήματα – αθύρματα – βεγγαλικά διαφόρων τύπων, τα οποία κατείχε με σκοπό την πώληση.

Όλα τα είδη πυροτεχνίας κατασχέθηκαν.

Η σύλληψη εντάσσεται στο πλαίσιο πανελλαδικής δράσης με την κωδική ονομασία «Spark Down».

Υπενθυμίζεται ότι, κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα στη χώρα μας, γινόμαστε μάρτυρες σοβαρών ατυχημάτων, ιδιαίτερα με ανήλικους, συνάνθρωποι μας χάνουν τη ζωή τους και τραυματίζονται, κάποιοι μάλιστα σοβαρά σε σημείο ακρωτηριασμού, τύφλωσης ή και κώφωσης εξαιτίας της επικίνδυνης συνήθειας καύσης κροτίδων, πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών, παρόλο που κάτι τέτοιο απαγορεύεται από το νόμο.

Η Ελληνική Αστυνομία στο πλαίσιο της πρόληψης αυτών των ατυχημάτων συμβουλεύει – συνιστά στους πολίτες και ιδίως στους γονείς τα εξής:

  • Η κατασκευή, εμπορία, αγορά, κατοχή και χρήση κροτίδων και συσκευών εκτόξευσης αυτών από οποιονδήποτε απαγορεύεται.
  • Η αγορά βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων είναι παράνομη. Μην τα αγοράζετε.
  • Αποτρέψτε τα παιδιά από τη χρήση ή την αυτοσχέδια κατασκευή τους.
  • Ενημερώστε τα παιδιά για τους κινδύνους σοβαρού τραυματισμού, ακρωτηριασμού ακόμα και θανάτου.
  • Μην τους επιτρέπετε να προσεγγίζουν χώρους παράνομης καύσης των ειδών αυτών, διότι κανείς δεν εγγυάται ότι δεν θα προκληθεί ατύχημα.
  • Οι ενήλικοι, μην χρησιμοποιείτε βεγγαλικά και πυροτεχνήματα, γιατί υπάρχει κίνδυνος να σας μιμηθούν τα παιδιά.
  • Μην ξεχνάτε ότι τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια, αλλά υλικά άκρως επικίνδυνα και η χρήση τους εγκυμονεί κινδύνους για την σωματική ακεραιότητα και την ίδια την ζωή.

