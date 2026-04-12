Χίος: Η ΟΠΚΕ και ειδικά κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ. κατάσχεσαν 1.182 ρουκέτες στον Βροντάδο

Αν και το διάσημο έθιμο τηρήθηκε κανονικά στη Χίο, η ΕΛ.ΑΣ. προέβη χθες το απόγευμα σε κατασχέσεις «ρουκετών». Όπως ανακοινώθηκε, στο πλαίσιο ερευνών για την παράνομη κατοχή, κατασκευή, χρήση, διακίνηση και εμπορία βεγγαλικών, ενόψει των εορτών του Πάσχα, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου εντόπισαν σε ρέμα στην περιοχή του Βροντάδου, στη Χίο, 1.181 αυτοσχέδιες ρουκέτες και 2 βάσεις ρίψης ρουκετών.

Οι ρουκέτες και οι βάσεις κατασχέθηκαν, ενώ για την υπόθεση σχηματίστηκε σχετική ποινική δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου.

Η επόμενη μέρα στον Βροντάδο

Πάντως η επόμενη ημέρα στον Βροντάδο της Χίου βρίσκει την περιοχή να μετρά τα ίχνη από τον εντυπωσιακό ρουκετοπόλεμο της Ανάστασης. Στα σημεία όπου εκτυλίχθηκε το έθιμο, έχουν παραμείνει ακόμη τα προστατευτικά δίκτυα που είχαν τοποθετηθεί στις εκκλησίες μαζί με υπολείμματα από τις χιλιάδες ρουκέτες που έπεσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, σε λίγες ώρες τα ρουκετόξυλα που έχουν συγκεντρωθεί στα ειδικά τοποθετημένα δίκτυα αναμένεται να απομακρυνθούν από τους κατοίκους, προκειμένου να αξιοποιηθούν και να τοποθετηθούν στους κήπους τους, όπως συνηθίζεται μετά το πέρας του εθίμου.

Χθες το βράδυ, η περιοχή φωτίστηκε εντυπωσιακά, καθώς χιλιάδες ρουκέτες έκαναν τον ουρανό να λάμπει, σηματοδοτώντας την Ανάσταση. Παρά τις συζητήσεις και την αβεβαιότητα των προηγούμενων ημερών, ο ρουκετοπόλεμος πραγματοποιήθηκε κανονικά, προσελκύοντας για ακόμη μία χρονιά το ενδιαφέρον επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο σημείο υπήρχε ισχυρή παρουσία της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, που παρακολουθούσαν την εξέλιξη του εθίμου και φρόντιζαν για την ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών. Όπως αναφέρουν εκτιμήσεις, έχουν εκτοξευθεί αρκετές χιλιάδες ρουκέτες, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη επίσημος ακριβής αριθμός.