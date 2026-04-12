Ρουκετοπόλεμος στο Βροντάδο Χίου: Τηρήθηκε το πατροπαράδοτο έθιμο με τον «πόλεμο» των δύο ενοριών

Υπό το βλέμμα χιλιάδων επισκεπτών πραγματοποιήθηκε και φέτος στον Βροντάδο της Χίος το εντυπωσιακό έθιμο του ρουκετοπόλεμου, ανάμεσα στις ενορίες του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας Ερυθιανής.

Στο ρεπορτάζ της ΕΡΤ φάνηκε και η «επόμενη ημέρα» του εθίμου:

Το θέαμα προσέλκυσε έντονο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, με δεκάδες τηλεοπτικά συνεργεία και διεθνή πρακτορεία –μεταξύ αυτών και το τουρκικό Anadolu– να καλύπτουν το γεγονός. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης και ο Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής, σε μια βραδιά που συνοδεύτηκε από την ευχή το μήνυμα της Ανάστασης να φέρει περισσότερη νηφαλιότητα και λιγότερη υποκρισία.

Η φετινή διοργάνωση εξελίχθηκε χωρίς σοβαρά προβλήματα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας εκδηλώθηκαν μικρές εστίες φωτιάς σε ενδιάμεσες περιοχές, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν άμεσα χάρη στην κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου, της ομάδας Ο και εθελοντών. Παράλληλα, αστυνομικές δυνάμεις συνέδραμαν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, όπως μεταδίδει το alithia.gr.

Από τα περιστατικά καταγράφηκε ένας ελαφρύς τραυματισμός πυροσβέστη, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε νεαρό που συμμετείχε στη ρίψη ρουκετών, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Παρά τη φετινή ομαλή εξέλιξη, το έθιμο εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αντιδράσεις σχετικά με τη νομιμότητα και την ασφάλειά του. Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε μετά το σοβαρό ατύχημα της 5ης Απριλίου 2026 στον Βροντάδο, όταν έκρηξη –υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες– σε χώρο κατασκευής ρουκετών προκάλεσε ανάφλεξη υλικών και τον τραυματισμό πέντε ατόμων. Τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται στη Χειρουργική Κλινική του Σκυλίτσειου Νοσοκομείου. Για την υπόθεση έχει οριστεί τακτική δικάσιμος στις 29 Ιουνίου, ενώ οι κατηγορούμενοι που είχαν προσαχθεί αφέθηκαν ελεύθεροι με απόφαση του εισαγγελέα.

Ο ρουκετοπόλεμος παραμένει ένα από τα πιο γνωστά πασχαλινά έθιμα της Χίου, προσελκύοντας κάθε χρόνο πλήθος επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, παρά τις αντιπαραθέσεις που τον συνοδεύουν.

