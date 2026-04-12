Η επόμενη μέρα από τον ρουκετοπόλεμο στον Βροντάδο Χίου - Τι κάνουν τα «ρουκετόξυλα» οι κάτοικοι

Τα προστατευτικά δίκτυα στις εκκλησίες παραμένουν και σύντομα τα ρουκετόξυλα θα απομακρυνθούν για να χρησιμοποιηθούν στους κήπους των κατοίκων

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Στον Βροντάδο της Χίου ολοκληρώθηκε ο ρουκετοπόλεμος της Ανάστασης με χιλιάδες ρουκέτες να φωτίζουν τον ουρανό.
  • Τα προστατευτικά δίκτυα στις εκκλησίες παραμένουν και σύντομα τα ρουκετόξυλα θα απομακρυνθούν για να χρησιμοποιηθούν στους κήπους των κατοίκων.
  • Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε κανονικά παρά τις προηγούμενες αβεβαιότητες και προσέλκυσε επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Υπήρχε ισχυρή παρουσία Πυροσβεστικής και Αστυνομίας για την ασφάλεια των συμμετεχόντων και των θεατών.
  • Το έθιμο διεξήχθη κυρίως μεταξύ των ενοριών Αγίου Μάρκου και Παναγίας Ερειθιανής, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό οπτικό θέαμα.
Η επόμενη ημέρα στον Βροντάδο της Χίου βρίσκει την περιοχή να μετρά τα ίχνη από τον εντυπωσιακό ρουκετοπόλεμο της Ανάστασης. Στα σημεία όπου εκτυλίχθηκε το έθιμο, έχουν παραμείνει ακόμη τα προστατευτικά δίκτυα που είχαν τοποθετηθεί στις εκκλησίες μαζί με υπολείμματα από τις χιλιάδες ρουκέτες που έπεσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, σε λίγες ώρες τα ρουκετόξυλα που έχουν συγκεντρωθεί στα ειδικά τοποθετημένα δίκτυα αναμένεται να απομακρυνθούν από τους κατοίκους, προκειμένου να αξιοποιηθούν και να τοποθετηθούν στους κήπους τους, όπως συνηθίζεται μετά το πέρας του εθίμου.

Χθες το βράδυ, η περιοχή φωτίστηκε εντυπωσιακά, καθώς χιλιάδες ρουκέτες έκαναν τον ουρανό να λάμπει, σηματοδοτώντας την Ανάσταση. Παρά τις συζητήσεις και την αβεβαιότητα των προηγούμενων ημερών, ο ρουκετοπόλεμος πραγματοποιήθηκε κανονικά, προσελκύοντας για ακόμη μία χρονιά το ενδιαφέρον επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο σημείο υπήρχε ισχυρή παρουσία της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, που παρακολουθούσαν την εξέλιξη του εθίμου και φρόντιζαν για την ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών. Όπως αναφέρουν εκτιμήσεις, έχουν εκτοξευθεί αρκετές χιλιάδες ρουκέτες, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη επίσημος ακριβής αριθμός.

Το θέαμα ανάμεσα στις ενορίες του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας Ερειθιανής ήταν και φέτος εντυπωσιακό, με συνεχείς ρίψεις που φώτισαν τον ουρανό και δημιούργησαν μια μοναδική, σχεδόν κινηματογραφική ατμόσφαιρα πάνω από τη Χίο.

