Ηγουμενίτσα: Σύλληψη 32χρονου Τούρκου για λαθραία τσιγάρα – Εντοπίστηκαν 540 πακέτα

Snapshot Συνελήφθη 32χρονος Τούρκος στο λιμάνι Ηγουμενίτσας για μεταφορά λαθραίων τσιγάρων.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας.

Στη σύλληψη ενός 32χρονου υπηκόου Τουρκίας προχώρησαν χθες το απόγευμα στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 174 του Ν. 5222/2025 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.Δ.Ι.Ν.) και της ομάδας Κ-9 του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας.

Ο άνδρας εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου στην πύλη εισόδου του λιμένα εξωτερικού, οδηγώντας φορτηγό όχημα με επικαθήμενο. Στην καμπίνα του τράκτορα, και συγκεκριμένα μέσα σε ντουλάπια αλλά και στο στρώμα του κρεβατιού, βρέθηκε επιμελώς κρυμμένη ποσότητα λαθραίων τσιγάρων. Ακολούθησε περαιτέρω έλεγχος, κατά τον οποίο εντοπίστηκε επιπλέον ποσότητα τσιγάρων, κρυμμένη σε πλαστικό κάλυμμα εξωτερικά της καμπίνας.

Συνολικά κατασχέθηκαν 540 πακέτα τσιγάρων των 20 τεμαχίων, διαφόρων επωνυμιών, τα οποία δεν έφεραν την προβλεπόμενη ελληνική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Το φορτηγό όχημα κατασχέθηκε, ενώ τα τσιγάρα πρόκειται να παραδοθούν στο Τελωνείο Ηγουμενίτσας.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο.