Ηγουμενίτσα: Σύλληψη 32χρονου Τούρκου για λαθραία τσιγάρα – Εντοπίστηκαν 540 πακέτα

Στη σύλληψη 32χρονου υπηκόου Τουρκίας για μεταφορά λαθραίων τσιγάρων προχώρησαν οι αρχές στο λιμάνι Ηγουμενίτσας.

Ηγουμενίτσα: Σύλληψη 32χρονου Τούρκου για λαθραία τσιγάρα – Εντοπίστηκαν 540 πακέτα
  • Συνελήφθη 32χρονος Τούρκος στο λιμάνι Ηγουμενίτσας για μεταφορά λαθραίων τσιγάρων.
  • Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν κρυμμένα 540 πακέτα τσιγάρων χωρίς ελληνική ταινία φόρου κατανάλωσης.
  • Τα τσιγάρα ήταν κρυμμένα στην καμπίνα του φορτηγού, μέσα σε ντουλάπια, στρώμα και πλαστικό κάλυμμα.
  • Κατασχέθηκε το φορτηγό όχημα και τα λαθραία τσιγάρα παραδόθηκαν στο Τελωνείο Ηγουμενίτσας.
  • Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας.
Στη σύλληψη ενός 32χρονου υπηκόου Τουρκίας προχώρησαν χθες το απόγευμα στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 174 του Ν. 5222/2025 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.Δ.Ι.Ν.) και της ομάδας Κ-9 του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας.

Ο άνδρας εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου στην πύλη εισόδου του λιμένα εξωτερικού, οδηγώντας φορτηγό όχημα με επικαθήμενο. Στην καμπίνα του τράκτορα, και συγκεκριμένα μέσα σε ντουλάπια αλλά και στο στρώμα του κρεβατιού, βρέθηκε επιμελώς κρυμμένη ποσότητα λαθραίων τσιγάρων. Ακολούθησε περαιτέρω έλεγχος, κατά τον οποίο εντοπίστηκε επιπλέον ποσότητα τσιγάρων, κρυμμένη σε πλαστικό κάλυμμα εξωτερικά της καμπίνας.

Συνολικά κατασχέθηκαν 540 πακέτα τσιγάρων των 20 τεμαχίων, διαφόρων επωνυμιών, τα οποία δεν έφεραν την προβλεπόμενη ελληνική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Το φορτηγό όχημα κατασχέθηκε, ενώ τα τσιγάρα πρόκειται να παραδοθούν στο Τελωνείο Ηγουμενίτσας.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο.

03:40ΕΡΓΑΣΙΑ

55η Ημέρα Καριέρας: Δεκάδες επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας - Οι ειδικότητες

03:14ΚΟΣΜΟΣ

Πάνω από 20 πλοία πέρασαν το Σάββατο από τα Στενά του Ορμούζ

02:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηγουμενίτσα: Σύλληψη 32χρονου Τούρκου για λαθραία τσιγάρα – Εντοπίστηκαν 540 πακέτα

02:24ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Σε διαθεσιμότητα δύο αστυνομικοί μετά την πολύνεκρη φονική επίθεση στο Κίεβο

01:34ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν επιβεβαιώνει την κατάληψη πλοίου από τις ΗΠΑ – «Θα υπάρξει απάντηση» λένε στην Τεχεράνη

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Σάλος με φωτογραφία Ισραηλινού στρατιώτη που καταστρέφει άγαλμα του Εσταυρωμένου Χριστού

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: Οι ΗΠΑ μπορεί «να προδώσουν τη διπλωματία»

00:36ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Αμερικανικό ρεσάλτο σε ιρανικό πλοίο - Η Τεχεράνη απορρίπτει κάθε ειρηνευτική συζήτηση

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο με την επέμβαση του αμερικανικού ναυτικού σε πλοίο στην Αραβική Θάλασσα

23:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Προχωρά ο σχεδιασμός του εκσυγχρονισμού του Εθνικού Αρχαιολογικού και του Επιγραφικού Μουσείου

23:50ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πού θα είναι κλειστά την Πέμπτη 23 Απριλίου

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Απέτρεψαν απόπειρα των ΗΠΑ να καταλάβουν ιρανικό εμπορικό πλοίο με ρεσάλτο

23:41ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Εντυπωσιακή διάσωση γλάρου από τα δίχτυα του θανάτου - Τον ονόμασαν Υπομονή

23:33ΠΑΙΔΕΙΑ

Πρότυπα, Πειραματικά και Ωνάσεια σχολεία: Αντίστροφη μέτρηση για τις εξετάσεις και την κλήρωση

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Τα μέρη εκτός Κρήτης όπου οι ντόπιοι μιλούν κρητικά

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Τρινιντάντ: Οι σοροί 50 βρεφών εγκαταλείφθηκαν σε νεκροταφείο

23:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Η Μονακό ηττήθηκε από τη Βιλερμπάν δύο ημέρες πριν τον αγώνα του Telekom Center Athens

23:08ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: «Αέρα» τίτλου η ΑΕΚ, «ζωντανός» στο κυνήγι ο Ολυμπιακός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το κορίτσι στο «δωμάτιο 11» - Τι συνέβαινε την ίδια ώρα που η Μυρτώ έπεφτε νεκρή

16:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Βουτάει» η θερμοκρασία, χιόνια στα ορεινά και χειμώνας... ωρών - Η πρόβλεψη Καλλιάνου

17:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λύθηκε το μυστήριο με την νεκρή Αιθιοπίνα στο κέντρο της Αθήνας - Ο ρόλος του 45χρονου Ιταλού

22:24WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Σάλος με φωτογραφία Ισραηλινού στρατιώτη που καταστρέφει άγαλμα του Εσταυρωμένου Χριστού

15:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τελειώνουν οι αναλήψεις με κάρτες από ΑΤΜ - Πώς θα βγάζουμε χρήματα

19:01ΣΕΙΣΜΟΙ

Κινέζος επιστήμονας: Ο λόγος που σημειώθηκαν 60.000 σεισμοί στη Σαντορίνη το 2025

12:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Από ανοιξιάτικη ηρεμία σε πρόσκαιρη επιδείνωση με πτώση θερμοκρασίας

00:36ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Αμερικανικό ρεσάλτο σε ιρανικό πλοίο - Η Τεχεράνη απορρίπτει κάθε ειρηνευτική συζήτηση

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

06:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Τα 28 λεπτά που οδήγησαν την Μυρτώ στο θάνατο - Τα μυστικά που κρύβει το «δωμάτιο 10»

22:11ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά 2026: Τριήμερο Παρασκευής με αργία, αποζημιώσεις και εργατικά δικαιώματα στην Ελλάδα

21:12ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτή είναι η νέα πινακίδα σήμανσης που μπαίνει στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους - Τι σημαίνει

13:15ΚΟΣΜΟΣ

«Η ζωή μου κινδυνεύει»: Νεκρή στα 34 επιστήμονας που συνδεόταν με τις έρευνες για UFO – Η ενδέκατη μυστηριώδης υπόθεση

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στη Λουιζιάνα: 8 παιδιά νεκρά μετά από ενδοοικογενειακή διαμάχη

22:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Απόβαση» του ελληνικού FBI μετά τον θάνατο της Μυρτούς

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Τοποθετήθηκαν 4 νέες κάμερες στους δρόμους της Αθήνας - Πού θα τις συναντήσετε

22:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαΐου: Νωρίτερα οι πληρωμές - Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς

23:08ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

18:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση από το ECMWF για βροχές και αισθητή πτώση θερμοκρασίας - Πότε ξεκινά η αλλαγή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ