Σαντορίνη: Σύλληψη τριών «πορτοφολάδων» για διακεκριμένες κλοπές σε τουρίστες

Στη σύλληψη τριών αλλοδαπών «πορτοφολάδων», οι οποίοι σύμφωνα με την αστυνομία ταξίδεψαν από τη Ρουμανία στη Σαντορίνη με σκοπό την αρπαγή πορτοφολιών προχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης (22/4) οι αστυνομικές αρχές του νησιού.

Πρόκειται για δύο γυναίκες κι έναν άνδρα ηλικίας 37, 48 και 49 ετών αντίστοιχα σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών.

Οι δράστες εκμεταλλευόμενοι τον συνωστισμό πολιτών στην περιοχή της Οίας, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί αφαίρεσαν δύο πορτοφόλια από δύο πολίτες και προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν αγορές με κάρτες τραπέζης, που βρήκαν μέσα σε αυτά. Όπως προέκυψε, από την αποδόμηση της παραβατικής τους συμπεριφοράς, οι κατηγορούμενοι ταξίδεψαν από το εξωτερικό στη Σαντορίνη, έχοντας σκοπό τη διάπραξη κλοπών σε χώρους που συνωστίζονταν τουρίστες.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων