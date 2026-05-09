Εξάρχεια: Καρέ καρέ η έφοδος σε σπίτι συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά – Πέντε συλλήψεις

Snapshot Πέντε άτομα συνελήφθησαν για συμμετοχή σε οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στα Εξάρχεια και στην περιοχή του Λόφου Στρέφη.

Η συμμορία χρησιμοποιούσε ένα διαμέρισμα ως σημείο αγοραπωλησίας και οργανωμένη μεταφορά ναρκωτικών με μέτρα αντιπαρακολούθησης.

Κατασχέθηκαν κάνναβη, ναρκωτικά δισκία, χρηματικό ποσό, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές ζυγαριές και ναρκωτικά θαμμένα σε γλάστρα κοινόχρηστου χώρου.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία διακίνησης ναρκωτικών και κατηγορίες για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από πολύμηνη παρακολούθηση και αξιοποίηση πληροφοριών από την ΕΛ.ΑΣ. με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στους δημόσιους χώρους. Snapshot powered by AI

Πέντε άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο επιχείρησης για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών στον Λόφο Στρέφη και την ευρύτερη περιοχή στα Εξάρχεια, το πρωί της Πέμπτης (8/5).

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν τέσσερις αλλοδαποί ηλικίας 23, 25 και 26 ετών, καθώς και μία 35χρονη, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν σε οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στα Εξάρχεια και στις γύρω περιοχές.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα τα μέλη της ομάδας χρησιμοποιούσαν δύο διαφορετικούς τρόπους δράσης.

Στην πρώτη περίπτωση, το διαμέρισμα που χρησιμοποιούσαν στα Εξάρχεια λειτουργούσε ως σημείο αγοραπωλησίας, με άτομα να εισέρχονται και να αποχωρούν σε σύντομο χρονικό διάστημα αφού ολοκλήρωναν τις συναλλαγές τους.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις αρχές, τα μέλη της ομάδας κινούνταν οργανωμένα προς τον Λόφο Στρέφη λαμβάνοντας μέτρα αντιπαρακολούθησης. Η 35χρονη φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στη μεταφορά των ναρκωτικών μέσα σε τσάντα χειρός και στη συνέχεια στη διακίνησή τους στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών στο διαμέρισμα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 21,3 γραμμάρια κάνναβης, επτά ναρκωτικά δισκία, χρηματικό ποσό και αρκετές συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το εύρημα σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας, όπου βρέθηκαν θαμμένα μέσα σε γλάστρα 47,6 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»).

Επιπλέον, κοντά στο σημείο διακίνησης στον Λόφο Στρέφη εντοπίστηκαν τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, κρυμμένες σε κάγκελο περίφραξης.

Σε βάρος των πέντε συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών με σκοπό το παράνομο οικονομικό όφελος, ενώ αντιμετωπίζουν και κατηγορίες για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. και της ομάδας «ΔΡΑΣΗ», έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και πολύμηνη διακριτική παρακολούθηση διαμερίσματος στα Εξάρχεια, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως βάση δράσης της συμμορίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. υπογραμμίζει ότι η καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών αποτελεί βασικό παράγοντα για την ενίσχυση της ασφάλειας στους δημόσιους χώρους και την προστασία της καθημερινότητας των πολιτών.

Διαβάστε επίσης