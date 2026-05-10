Κυψέλη: Άγριος καβγάς μεταξύ ζευγαριών κατέληξε σε πυροβολισμούς - Στο νοσοκομείο το θύμα

Ο δράστης, αλβανικής καταγωγής, πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν άνδρα στο πόδι

Σωτήρης Σκουλούδης

  • Το θύμα μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».
  • Ο δράστης διέφυγε και αναζητείται από την αστυνομία, που εξετάζει επίσης τον πατέρα και τον αδελφό του.
  • Οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη βρίσκονται σε εξέλιξη.
Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμό σημειώθηκε στις 08:10 το πρωί της Κυριακής στην περιοχή της Κυψέλης, με αφορμή οικονομικές διαφορές μεταξύ δύο ζευγαριών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb η ένταση ξεκίνησε όταν προέκυψε διαπληκτισμός ανάμεσα στις δύο γυναίκες, καθώς η σύντροφος του θύματος φέρεται να χρωστούσε χρήματα στη σύντροφο του δράστη. Η αντιπαράθεση γρήγορα κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα να εμπλακούν και οι άνδρες.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο δράστης, αλβανικής καταγωγης, φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε μία φορά, τραυματίζοντας τον άνδρα στο πόδι. Το θύμα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Μετά το περιστατικό, ο δράστης διέφυγε και αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές. Στο πλαίσιο των ερευνών, η ΕΛ.ΑΣ. έχει προχωρήσει στην εξέταση του πατέρα και του αδελφού του, προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχεία για τον εντοπισμό του.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

