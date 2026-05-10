Είναι φυσιολογικό 3.000 άνθρωποι να χαζεύουν καθημερινά σε livestream μια φωλιά πελαργών;

Υπάρχουν live στο YouTube που μπαίνεις για 4-5 λεπτά και φεύγεις. Και υπάρχουν κι εκείνα που λες «ας ρίξω μια ματιά» και ξαφνικά έχουν περάσει 45 ενώ κοιτάς μια οθόνη με έναν πελαργό να στέκεται ακίνητος πάνω σε μια φωλιά κάπου στη Γερμανία. Ακίνητος σε στιλ να μην καταλαβαίνεις αν αυτό που βλέπεις είναι όντως βίντεο ή φωτογραφία.

