Αυτοεκτίμηση: 8 υγιείς συνήθειες για να νιώσετε καλύτερα με τον εαυτό σας

Η αυτοεκτίμηση δεν βελτιώνεται απλά αναγκάζοντάς τον εαυτό σας να «σκέφτεται θετικά».

Συνήθως αναπτύσσεται μέσα από μικρές, επαναλαμβανόμενες ενέργειες, που σας βοηθούν να φέρεστε στον εαυτό σας με περισσότερη δικαιοσύνη, αυτοπεποίθηση και συναισθηματική ισορροπία.

Τι σημαίνει υγιής αυτοεκτίμηση;

Υγιής αυτοεκτίμηση σημαίνει αναγνώριση της αξίας σας χωρίς να χρειάζεται να είστε τέλειοι. Σας επιτρέπει να κάνετε λάθη, να δέχεστε κριτική και να αντιμετωπίζετε τις δύσκολες μέρες χωρίς να τις μετατρέπετε σε «απόδειξη», ότι δεν είστε αρκετά καλοί ή αρκετοί.

Η χαμηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση, τις σχέσεις, το κίνητρο και την αυτοφροντίδα. Αυτές οι συνήθειες δεν είναι άμεσες λύσεις, αλλά μπορούν να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση μιας πιο σταθερής αίσθησης αυτοεκτίμησης.

1. Φροντίστε το σώμα σας

Ο ύπνος, η κίνηση και η διατροφή επηρεάζουν το πόσο ανθεκτικοί αισθάνεστε συναισθηματικά. Όταν είστε εξαντλημένοι, αδρανείς ή υποσιτισμένοι, οι αρνητικές σκέψεις μπορεί να γίνουν πιο έντονες.

Ξεκινήστε με τα βασικά: τακτικός ύπνος, ισορροπημένα γεύματα, καθημερινή κίνηση και λιγότερο αλκοόλ.

2. Παρατηρήστε τα δυνατά σας σημεία

Η χαμηλή αυτοεκτίμηση κάνει τους ανθρώπους να επικεντρώνονται στα ελαττώματά τους, αγνοώντας αυτά που χειρίζονται καλά. Μια φορά την εβδομάδα, καταγράψτε μερικά πράγματα που κάνατε με προσπάθεια, καλοσύνη ή επιμονή.

Αυτό μπορεί να σας φαίνεται μικρό κι ασήμαντο, αλλά εκπαιδεύει την προσοχή σας να δείτε μια πληρέστερη εικόνα του εαυτού σας.

3. Αντισταθείτε στην αρνητική αυτοδιάθεση

Μια σκληρή εσωτερική φωνή μπορεί να γίνει αυτόματη κακή συνήθεια. Όταν πιάνετε τον εαυτό σας να κάνει σκέψεις όπως «Πάντα αποτυγχάνω» ή «Είμαι άχρηστος», σταματήστε και αναρωτηθείτε: «Είναι πραγματικά αλήθεια αυτό;»

Μια πιο ισορροπημένη εκδοχή μπορεί να είναι: «Αυτό ήταν δύσκολο, αλλά ένα λάθος δεν με καθορίζει».

4. Εξασκηθείτε στην αυτοσυμπόνια

Η αυτοσυμπόνια σημαίνει να μιλάτε στον εαυτό σας με την ίδια βασική καλοσύνη, που παρέχετε σε κάποιον που σας ενδιαφέρει ή αγαπάτε. Δεν είναι κάποιου τύπου «δικαιολόγηση» των όποιων λαθών σας. Τα λάθη είναι αναπόφευκτα, όλοι μας τα κάνουμε. Η αυτοσυμπόνια σας βοηθά να αντιδράτε σε αυτά χωρίς ντροπή.

Δοκιμάστε να ρωτήσετε: «Τι θα έλεγα σε έναν φίλο σε αυτή την περίπτωση;»

5. Περάστε χρόνο με υποστηρικτικούς ανθρώπους

Οι σχέσεις διαμορφώνουν την αυτοεκτίμηση. Οι άνθρωποι που ακούν, σέβονται τα όρια και σας ενθαρρύνουν μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση μιας πιο υγιούς αυτοαντίληψης.

Αν κάποιος σας υποτιμά, σας χειραγωγεί ή σας εξαντλεί τακτικά, η μείωση της έκθεσής σας σε αυτό το άτομο μπορεί να είναι μια σημαντική μορφή αυτοφροντίδας.

6. Θέστε μικρούς στόχους που μπορείτε να τηρήσετε

Η αυτοπεποίθηση συχνά ακολουθεί τη δράση. Επιλέξτε στόχους που είναι αρκετά ρεαλιστικοί για να τους ολοκληρώσετε, όπως ένα δεκάλεπτο περπάτημα, η διεκπεραίωση μιας καθυστερημένης εργασίας ή μια ειλικρινής συζήτηση με φίλο.

Οι λεγόμενες «μικρές νίκες» της καθημερινότητας γίνονται αποδείξεις ότι μπορείτε να εμπιστευτείτε τον εαυτό σας.

7. Μάθετε να θέτετε όρια

Το να λέτε σε όλα «ναι», μπορεί σιγά-σιγά να βλάψει τον αυτοσεβασμό σας. Τα όρια σας υπενθυμίζουν ότι ο χρόνος, η ενέργεια και οι ανάγκες σας έχουν σημασία.

Ξεκινήστε με απλές φράσεις: «Δεν μπορώ να το κάνω αυτό σήμερα» ή «Χρειάζομαι χρόνο να σκεφτώ πριν απαντήσω».

8. Αποδεχτείτε και λάβετε υποστήριξη όταν χρειάζεται

Εάν η χαμηλή αυτοεκτίμηση είναι επίμονη, συνδέεται με άγχος ή κατάθλιψη ή επηρεάζει την εργασία, τις σχέσεις και την καθημερινή σας ζωή, η ψυχοθεραπεία σίγουρα μπορεί να σας βοηθήσει. Η επαγγελματική υποστήριξη μπορεί να σας διευκολύνει να κατανοήσετε από πού προέρχονται οι αρνητικές πεποιθήσεις και πώς να τις αλλάξετε με ασφάλεια.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί η αυτοεκτίμηση να βελτιωθεί σε οποιαδήποτε ηλικία;

Ναι. Η αυτοεκτίμηση μπορεί να αλλάξει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής επειδή οι σκέψεις, οι συνήθειες και οι σχέσεις μπορούν να αλλάξουν.

Είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση το ίδιο με την κατάθλιψη;

Όχι. Μπορεί να αλληλεπικαλύπτονται, αλλά η κατάθλιψη περιλαμβάνει επίσης συμπτώματα όπως επίμονα κακή διάθεση, απώλεια ενδιαφέροντος, αλλαγές στον ύπνο και κόπωση.

Μπορούν τα social media να επιδεινώσουν την αυτοεκτίμηση;

Ναι, ειδικά όταν ενθαρρύνουν τη σύγκριση. Σας κάνουν να νιώθετε ανεπαρκείς. Μειώστε την ενασχόληση με αυτά και θα δείτε σημαντική βελτίωση στην αυτοεκτίμησή σας.

Συμπέρασμα

Η βελτίωση της αυτοεκτίμησης δεν έχει να κάνει με το να γίνετε κάποιος άλλος. Πρόκειται για την οικοδόμηση συνηθειών, που σας βοηθούν να φέρεστε στον εαυτό σας με περισσότερο σεβασμό και λιγότερη σκληρότητα.

Η καλύτερη αυτοφροντίδα, η πιο ευγενική αυτοσυζήτηση, οι υποστηρικτικές σχέσεις, τα όρια και οι μικροί εφικτοί στόχοι μπορούν σταδιακά να ενισχύσουν τον τρόπο που βλέπετε τον εαυτό σας.

