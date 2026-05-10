Γιαννακόπουλος: «Επίσημο βίντεο στην Euroleague και περιμένουμε απάντηση»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR περιμένει την απάντηση της Euroleague για τα διαιτητικά λάθη στα παιχνίδια με τη Βαλένθια, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ γνωστοποίησε μέσω μηνύματός του στα social media πως ο Παναθηναϊκός AKTOR απέστειλε στη Euroleague βίντεο με τις αμφισβητούμενες διαιτητικές αποφάσεις από τα παιχνίδια απέναντι στη Βαλένθια, περιμένοντας πλέον την επίσημη τοποθέτηση της διοργάνωσης.

Η σειρά βρίσκεται στο 2-2, με τους «πράσινους» να εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για τη διαιτησία των αναμετρήσεων. Στο Game 3 καταγράφηκαν 13 φάσεις που σήκωσαν συζήτηση, ενώ στο Game 4 οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» θεωρούν πως υπήρξαν αποφάσεις που επηρέασαν καθοριστικά την εξέλιξη του αγώνα υπέρ της Βαλένθια.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα στατιστικά του Κέντρικ Ναν, καθώς σε συνολικά 120 λεπτά συμμετοχής δεν έχει κερδίσει ούτε ένα φάουλ σε προσπάθεια για σουτ, έχοντας εκτελέσει μόλις πέντε βολές. Παράλληλα, έχει χρεωθεί με 14 φάουλ και έχει κερδίσει μόλις τρία, την ώρα που ο Μοντέρο μετρά τέσσερα φάουλ και 19 εκτελεσμένες βολές.

Την ίδια στιγμή, ο Μπαντιό, που έχει αναλάβει σε μεγάλο βαθμό το μαρκάρισμα του Ναν, έχει συμπληρώσει μόλις έξι φάουλ σε 116 λεπτά συμμετοχής στη σειρά.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσω Instagram, ανέφερε πως το σχετικό υλικό έχει ήδη σταλεί στη Euroleague, δημοσιεύοντας παράλληλα και το βίντεο με τις φάσεις που έχουν προκαλέσει τις αντιδράσεις των ανθρώπων του Παναθηναϊκού AKTOR.

Αναλυτικά, το μήνυμα του διοικητικού ηγέτη των «πράσινων»:

«Οι κανονισμοί στο μπάσκετ αλλάζουν τόσο γρήγορα, που πολλές φορές δεν είμαστε ενημερωμένοι.

Αυτό πολλές φορές προκαλεί εκνευρισμό και απογοήτευση στις ομάδες και κυρίως στους φιλάθλους.

Αυτή είναι η περίπτωση μετά το τελευταίο παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Βαλένθια.

Οι φίλαθλοι και όλοι οι εμπλεκόμενοι περιμένουν να δουν πώς η Euroleague θα ερμηνεύσει αυτές τις φάσεις.

Εμείς, ως επενδυτές στους συλλόγους μας αλλά και μέτοχοι της Euroleague, πρέπει να αισθανόμαστε την υποχρέωση απέναντι στη διοργάνωση και στους ανθρώπους της να εκπαιδεύουμε τους φιλάθλους μας, ώστε να διορθώνονται όταν κάνουν λάθος ή είναι άδικοι.

Ο Παναθηναϊκός έχει στείλει, όπως επιτρέπεται, επίσημο βίντεο προς τη Euroleague και περιμένει με ανυπομονησία την επίσημη απάντησή της».

https://www.instagram.com/reel/DYI-Rzmo0EY/

