Γυναικα 103 ετών κινδυνεύει να χάσει το σπίτι της σε πλειστηριασμό - Σε αδιέξοδο όλη η οικογένεια

Μια γυναίκα 103 ετών χρωστά για δάνειο, δεν έχει να το αποπληρώσει και πλέον κινδυνεύει να μείνει στον δρόμο. Και μάλιστα όχι δικό της δάνειο, καθώς το 2006 το ακίνητό της μπήκε σε υποθήκη για δάνειο στο οποίο μπήκε ως εγγυητής ο γιος της, για λογαριασμό φίλου του!

Ο δανειολήπτης όμως απεβίωσε χωρίς να το αποπληρώσει, ενώ το ποσό της οφειλής δεν ξεπερνά τα 30.000 ευρώ.

Το 2015 η εισπρακτική εταιρεία μάλιστα έβγαλε εντολή πληρωμής αλλά δεν εκτελέστηκε και έτσι το πρόβλημα έφτασε στο 2026...

Η οικογένεια βρίσκεται σε αδιέξοδο και ζητά δικαστική προστασία, καθώς ο πλειστηριασμός έχει οριστεί για τις 20 Μαιου.

