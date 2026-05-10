Akylas στη Βιέννη: Μαθητές της ομογένειας τραγούδησαν μαζί του το «Ferto»

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision, ο Akylas συνεχίζει τις προετοιμασίες αλλά και τις δημόσιες εμφανίσεις του στη Βιέννη, εκπροσωπώντας την Ελλάδα με το τραγούδι «Ferto».

Μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών προβών στο Wiener Stadthalle, ο εκπρόσωπος της ελληνικής συμμετοχής πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με ιδιαίτερο συμβολισμό για την ελληνική κοινότητα της Αυστρίας.

Η ξεχωριστή στιγμή με τους μαθητές

Ιδιαίτερα ζεστό κλίμα επικράτησε κατά την επίσκεψη του Akyla στην Ελληνική Εθνική Σχολή Βιέννης, το αρχαιότερο ελληνικό σχολείο της διασποράς στην Ευρώπη.

Οι μαθητές υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό τον εκπρόσωπο της Ελλάδας στη Eurovision Song Contest 2026, τραγουδώντας και χορεύοντας μαζί του το «Ferto», δημιουργώντας μια ιδιαίτερα όμορφη ατμόσφαιρα.

Ο Akylas αφιέρωσε χρόνο στα παιδιά, συνομίλησε μαζί τους και φωτογραφήθηκε μαζί τους, σε μια επίσκεψη που ξεχώρισε για τη ζεστασιά και τη σύνδεση με την ελληνική ομογένεια της Βιέννης.

Συνάντηση με τον Μητροπολίτη Αυστρίας Αρσένιο

Ο Akylas και τα μέλη της ελληνικής αποστολής συναντήθηκαν με τον Μητροπολίτη Αυστρίας Αρσένιο, ο οποίος ευχήθηκε στον νεαρό καλλιτέχνη καλή επιτυχία για την εμφάνισή του στον μεγάλο μουσικό διαγωνισμό.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με την ελληνική αποστολή να δέχεται τις ευχές της ομογένειας λίγες ημέρες πριν τον διαγωνισμό.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σκηνή της Eurovision

Η ελληνική αποστολή συνεχίζει πλέον την τελική προετοιμασία της ενόψει της εμφάνισης στη σκηνή της Eurovision, με τον Akyla να επιχειρεί να κερδίσει τις εντυπώσεις τόσο με την παρουσία του όσο και με το «Ferto».

