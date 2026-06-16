Γαλάτσι: Συνελήφθη 45χρονος για 14 κλοπές σε σούπερ μάρκετ

Snapshot Συνελήφθη 45χρονος στο Γαλάτσι για 14 κλοπές σε σούπερ μάρκετ και άλλα καταστήματα της περιοχής.

Ο δράστης αφαιρούσε διάφορα προϊόντα, κυρίως από σούπερ μάρκετ, το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Η ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού βοήθησε στην ταυτοποίηση και χαρτογράφηση της δράσης του 45χρονου.

Ο συλληφθείς συνελήφθη μετά από κλοπή σαμπουάν σε κατάστημα στον Άγιο Παντελεήμονα και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν εμπλέκεται σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Snapshot powered by AI

Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γαλατσίου προχώρησαν στη σύλληψη ενός 45χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται να είχε διαπράξει συνολικά 14 κλοπές σε σούπερ μάρκετ και άλλα καταστήματα της περιοχής.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο συλληφθείς δρούσε το τελευταίο χρονικό διάστημα, στοχοποιώντας κυρίως καταστήματα σούπερ μάρκετ, από τα οποία αφαιρούσε διάφορα προϊόντα και εμπορεύματα. Ύστερα από επισταμένη έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γαλατσίου και ενδελεχή ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από όλες τις υποθέσεις, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση του δράστη και η πλήρης χαρτογράφηση της εγκληματικής του δράσης.

Ο 45χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, λίγο μετά από κλοπή που φέρεται να διέπραξε σε κατάστημα σούπερ μάρκετ, αφαιρώντας σαμπουάν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, ενώ οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.