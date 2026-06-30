Άγιος Δημήτριος: Αθώες οι δύο 20χρονες για τη δολοφονία του 27χρονου

Snapshot Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών αθώωσε κατά πλειοψηφία τις δύο 20χρονες για υπόθαλψη εγκληματία στη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Τα πρακτικά της δίκης διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για διερεύνηση πιθανής συνέργειας του 20χρονου σε ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Ο 20χρονος απαλλάχθηκε κατά πλειοψηφία από την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης υπήρξε λεκτική ένταση μεταξύ μελών της οικογένειας του θύματος και των δύο γυναικών στην αίθουσα. Snapshot powered by AI

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών αθώωσε, κατά πλειοψηφία (2-1), τις δύο 20χρονες που κατηγορούνταν για υπόθαλψη εγκληματία στην υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου γιου ταξιάρχου της ΕΛ.ΑΣ. στο πάρκο Ασύρματου, τον Απρίλιο του 2026.

Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθεί αν προκύπτουν ενδείξεις σε βάρος του 20χρονου που βρισκόταν μαζί με τον δράστη για το αδίκημα της απλής συνέργειας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση, όπως είχε προτείνει η εισαγγελέας της έδρας. Ο ίδιος απαλλάχθηκε, κατά πλειοψηφία (2-1), από την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία.



Μετά την ανακοίνωση της απόφασης επικράτησε ένταση στην αίθουσα, με μέλη της οικογένειας του θύματος να στρέφονται λεκτικά κατά των δύο γυναικών που ήταν παρούσες στο ακροατήριο.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο εκτυλίχθηκε τον Απρίλιο του 2026, όταν ο 27χρονος Θεόφιλος Χαλυβόπουλος, γιος ταξιάρχου της ΕΛ.ΑΣ., έχασε τη ζωή του έπειτα από αιματηρή συμπλοκή στο πάρκο Ασύρματου, στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, πίσω από την τραγωδία βρίσκονταν προσωπικές διαφορές που σχετίζονταν με μια 20χρονη κοπέλα. Ο Θεόφιλος Χαλυβόπουλος διατηρούσε επί τέσσερα χρόνια σχέση μαζί της, ωστόσο μετά τον χωρισμό τους εκείνη ξεκίνησε νέα σχέση με έναν 20χρονο ναύτη.

Οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν έντονες αντιπαραθέσεις το διάστημα που ακολούθησε, καθώς ο 27χρονος προσπαθούσε να επανασυνδεθεί με την πρώην σύντροφό του. Τελικά συμφώνησαν να συναντηθούν στο πάρκο Ασύρματου για να λύσουν τις διαφορές τους.

Εκεί, σύμφωνα με τη δικογραφία, ξέσπασε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 20χρονος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να τραυμάτισε θανάσιμα τον 27χρονο, καταφέροντάς του χτύπημα στην καρδιά. Στο σημείο βρισκόταν και ένας 18χρονος φίλος του κατηγορούμενου, ενώ οι δύο νεαρές γυναίκες δεν ήταν παρούσες κατά την επίθεση.

Μετά το περιστατικό, ο 20χρονος και ο φίλος του αποχώρησαν από το πάρκο και συναντήθηκαν με τις κοπέλες τους. Η αστυνομική έρευνα, αξιοποιώντας μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό από την ευρύτερη περιοχή, οδήγησε στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων. Ο 20χρονος παρουσιάστηκε τελικά αυτοβούλως στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, ενώ συνελήφθησαν ακόμη τρία άτομα για την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία.

Επειδή ο βασικός κατηγορούμενος υπηρετούσε στο Πολεμικό Ναυτικό, η υπόθεσή του ακολούθησε τη διαδικασία του Ναυτοδικείου, ενώ οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι δικάστηκαν από τα ποινικά δικαστήρια για τα αδικήματα που τους αποδόθηκαν.

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