Κόρινθος: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση ναρκωτικών με «εγκέφαλο» 18χρονο και μέλη ανήλικους

Snapshot Συνελήφθησαν τέσσερις νεαροί, μεταξύ των οποίων τρεις ανήλικοι, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών στην Κόρινθο.

Ηγετικό ρόλο στην οργάνωση είχε 18χρονος που προμηθευόταν ναρκωτικά και ανέθετε σε ανήλικους τη φύλαξη και διακίνηση.

Κατασχέθηκαν 511 γραμμάρια κάνναβης, 27 γραμμάρια κοκαΐνης, δύο ζυγαριές ακριβείας, 505 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα.

Συνελήφθησαν επίσης τρεις γονείς για παραμέληση εποπτείας των ανηλίκων μελών της οργάνωσης.

Η έρευνα συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου για την πλήρη διασταύρωση της υπόθεσης και τυχόν άλλους συνεργάτες. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη τεσσάρων νεαρών ατόμων, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται τρεις ανήλικοι, προχώρησαν αστυνομικοί στην Κόρινθο, με την κατηγορία της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και τρεις γονείς των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας, ενώ από τις αρχές κατασχέθηκαν περισσότερα από μισό κιλό κάνναβης και ποσότητα κοκαΐνης, όπως αναφέρει το Patrisnews.com.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Αστυνομία, η εξάρθρωση της νεανικής συμμορίας είναι αποτέλεσμα μεθοδικής έρευνας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου. Από την προανάκριση αποκαλύφθηκε μια ιεραρχικά δομημένη ομάδα, στην οποία ηγετικό ρόλο είχε ο 18χρονος ημεδαπός. Ο μεγαλύτερος της παρέας προμηθευόταν τις ποσότητες των ναρκωτικών ουσιών (κάνναβη και κοκαΐνη) και στη συνέχεια τις παρέδιδε για φύλαξη σε έναν από τους ανηλίκους, ο οποίος εκτελούσε χρέη άμεσου συνεργάτη. Αυτός, με τη σειρά του, είχε υπό τις οδηγίες του τους άλλους δύο ανήλικους, με αποκλειστικό σκοπό την τελική πώληση και διακίνηση των ναρκωτικών στους δρόμους της περιοχής.

Τα ευρήματα των αρχών στις κατ’ οίκον έρευνες

Η αντίστροφη μέτρηση για τη δράση τους ξεκίνησε το βράδυ της Τρίτης 7 Ιουλίου, όταν αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Κορινθίας εντόπισαν και ακινητοποίησαν τους νεαρούς. Ακολούθησαν στοχευμένες έρευνες στα σπίτια των εμπλεκομένων, όπου οι διωκτικές αρχές βρήκαν και κατέσχεσαν:

Ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους 511 γραμμαρίων.

Ποσότητα κοκαΐνης συνολικού βάρους 27 γραμμαρίων.

Δύο (2) ζυγαριές ακριβείας.

Το χρηματικό ποσό των 505 ευρώ, το οποίο εκτιμάται ότι προέρχεται απευθείας από τη διακίνηση.

Δύο (2) κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή των δύο ανηλίκων και χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση των παράνομων ραντεβού.

Χειροπέδες και στους γονείς για παραμέληση

Η υπόθεση, πέρα από το ποινικό σκέλος της διακίνησης, λαμβάνει και σοβαρές κοινωνικές διαστάσεις, καθώς στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται και οι γονείς των ανήλικων μελών της οργάνωσης. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη τριών ημεδαπών γονέων, οι οποίοι κατηγορούνται για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας των παιδιών τους.

Όλοι οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου για να διαπιστωθεί το εύρος της δραστηριότητάς τους και αν υπήρχαν άλλοι συνεργάτες.