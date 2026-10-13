Απάτη-«μαμούθ» από Ρομά: Απέσπασαν 150.000 ευρώ από τα θύματά τους σε Ψυχικό και Μαρούσι

Οι απάτες είναι συνεχείς και οι Αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί

Σωτήρης Σκουλούδης, Ρεπορτάζ

Απάτη-«μαμούθ» από Ρομά: Απέσπασαν 150.000 ευρώ από τα θύματά τους σε Ψυχικό και Μαρούσι
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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Τις περιουσίες τους να κάνουν φτερά σε λίγα δευτερόλεπτα, είδαν έντρομα τα θύματα συμμορίας ή συμμοριών Ρομά, σε δυο ξεχωριστά περιστατικά σε Ψυχικό και Μαρούσι που σημειώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης.

Σε μια από τις πιο καλά φυλασσόμενες συνοικίες της χώρας και συγκεκριμένα σε κατοικία στην οδό Πάρνηθος στο Ψυχικό, οι Ρομά σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, κατάφεραν μέσω απάτης να αποσπάσουν από τους ιδιοκτήτες το ποσό των 100.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα οι επιτήδεια υποκρίθηκαν ότι είναι υπάλληλοι της ΔΕΗ και έπεισαν τους κατοίκους να τους δώσουν πρόσβαση στα σπίτια τους, στα οποία προφανώς γνώριζαν ότι φυλάσσονταν μεγάλα ποσά.

Με αντίστοιχη μέθοδο απέσπασαν κι από κατοίκους της οδούς Σαπφούς στο Μαρούσι 50.000 ευρώ και 100 χρυσές λίρες.

Τα περιστατικά είναι πολλά και οι Αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί, ενώ γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό των απατεώνων.

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