Άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος 17χρονου για την αρπαγή βρέφους στον Πειραιά

Ο νεαρός παραπέμφθηκε ήδη σε ανακρίτρια ανηλίκων προκειμένου να απολογηθεί

Άγγελος Βουράκης

Άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος 17χρονου για την αρπαγή βρέφους στον Πειραιά
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ποινική δίωξη άσκησε η εισαγγελέας ανηλίκων σε βάρος του 17χρονου που κατηγορείται ότι άρπαξε βρέφος μόλις 30 ημερών στα Καμίνια το απόγευμα της Τετάρτης.

Οι κατηγορίες που του αποδίδονται είναι αρπαγή ανηλίκου κάτω των 14 ετών σε βαθμό κακουργήματος, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση, καθώς και το πλημμέλημα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Ο νεαρός παραπέμφθηκε ήδη σε ανακρίτρια ανηλίκων προκειμένου να απολογηθεί.

Στο μεταξύ, συνελήφθη και ο πατέρας του, ο οποίος κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο ίδιος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο, όπου θα δικαστεί σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:25ΕΛΛΑΔΑ

Στους δρόμους οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης - «Έκλεισαν» τον ΒΟΑΚ και στον κόμβο αεροδρομίου

16:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 8 έως 12 Σεπτεμβρίου

16:17ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Λυκόφως»: Για πρώτη φορά οι ταινίες του franchise προβάλλονται δωρεάν στο YouTube

16:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λαμία: Προφυλακίζονται οι νεαροί που απήγαγαν και λήστεψαν 30χρονο

16:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Επιστροφή για το Loyalty του CLUB 1908 με νέες προκλήσεις και ανταμοιβές

16:10ΕΛΛΑΔΑ

«Πάνω στη Γέφυρα της Παντάνασσας ρε αθεόφοβε;»: H προσπέραση του τρόμου στην Κρήτη που -ευτυχώς- δεν έγινε ποτέ!

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Αρκαδία: Επιχειρούν εναέρια μέσα

16:07ΚΥΠΡΟΣ

Επιμένει η Κύπρος για το καλώδιο: Η βιωσιμότητα της ηλεκτρικής διασύνδεσης εξαρτάται από τον ΑΔΜΗΕ - Είναι στρατηγικής σημασίας

15:50ΥΓΕΙΑ

Αίγινα: Το πόρισμα της ΕΔΕ για τον θάνατο της ηλικιωμένης γυναίκας και οι ακάλυπτες βάρδιες

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Παραιτήθηκε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ, Άντζελα Ρέινερ

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό Ανώγεια: Βγήκε από τη φυλακή ο Μανόλης Καλομοίρης

15:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Λίνα Μενδώνη: Ανασκόπηση των έργων του υπουργείου Πολιτισμού στη Χαλκιδική

15:40ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοακρωτηριάστηκε για σεξουαλική ικανοποίηση: Η ανατριχιαστική υπόθεση του Βρετανού χειρουργού

15:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, Παναθηναϊκός: Ξεκίνησαν τα αιτήματα για τον εκτός έδρας αγώνα με Γιουνγκ Μπόις

15:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Φαίνεται ότι χάσαμε Ινδία και Ρωσία από την πιο βαθιά, σκοτεινή Κίνα

15:26ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο και όμως αληθινό: Η «κατάρα του Ράμσεϊ χτύπησε ξανά - Έβαλε γκολ, πέθανε ο Αρμάνι!

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στην βασιλική οικογένεια: Πέθανε η Δούκισσα του Κεντ σε ηλικία 92 ετών

15:09ΚΟΣΜΟΣ

Οι 21 ώρες που «πάγωσαν» τον κόσμο - Η μέρα που ο «Μαύρος Σεπτέμβρης» αιματοκύλησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου

15:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket: Έξαλλος Αταμάν - «Ασέβεια FIBA, βάζουν την πρώτη ομάδα του ομίλου να παίξει μεσημέρι»

15:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Υπογράφηκε σύμβαση ύψους 1,39 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση του Φεστιβάλ Δημητρίων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό Ανώγεια: Βγήκε από τη φυλακή ο Μανόλης Καλομοίρης

12:07LIFESTYLE

«Όταν βλέπετε να κλαίω» - Η ερμηνεία έκπληξη του 18χρονου μασκοφόρου Sicario στη συναύλια για τον Καζαντζίδη

13:09ΚΥΠΡΟΣ

Σοκ στην Κύπρο: 14χρονος είχε ερωτικές επαφές με την αδελφή του - Καλούσε και συμμαθητές του να συνευρεθούν μαζί της!

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οδηγός εντόπισε δύο μωρά στον δρόμο μόνα τους - Συνελήφθησαν οι γονείς

15:50ΥΓΕΙΑ

Αίγινα: Το πόρισμα της ΕΔΕ για τον θάνατο της ηλικιωμένης γυναίκας και οι ακάλυπτες βάρδιες

14:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Ο μικρός Παναγιώτης δολοφονήθηκε - Παραδόθηκε το πόρισμα των ιατροδικαστών

15:09ΚΟΣΜΟΣ

Οι 21 ώρες που «πάγωσαν» τον κόσμο - Η μέρα που ο «Μαύρος Σεπτέμβρης» αιματοκύλησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκαλυπτικοί διάλογοι από το κύκλωμα καυσίμων - Πώς αντέδρασαν όταν κατάλαβαν ότι τους ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ένταλμα σύλληψης για τον Αρχιμανδρίτη που παραχώρησε τα 175 στρέμματα της μονής

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στην βασιλική οικογένεια: Πέθανε η Δούκισσα του Κεντ σε ηλικία 92 ετών

15:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Φαίνεται ότι χάσαμε Ινδία και Ρωσία από την πιο βαθιά, σκοτεινή Κίνα

16:07ΚΥΠΡΟΣ

Επιμένει η Κύπρος για το καλώδιο: Η βιωσιμότητα της ηλεκτρικής διασύνδεσης εξαρτάται από τον ΑΔΜΗΕ - Είναι στρατηγικής σημασίας

12:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός AI προειδοποιεί: Το 2045 όλα θα αλλάξουν - Οι δουλειές που θα έχουν απομείνει σε 5 χρόνια

15:26ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο και όμως αληθινό: Η «κατάρα του Ράμσεϊ χτύπησε ξανά - Έβαλε γκολ, πέθανε ο Αρμάνι!

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Παραιτήθηκε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ, Άντζελα Ρέινερ

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

15:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket: Έξαλλος Αταμάν - «Ασέβεια FIBA, βάζουν την πρώτη ομάδα του ομίλου να παίξει μεσημέρι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ