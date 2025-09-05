Άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος 17χρονου για την αρπαγή βρέφους στον Πειραιά

Ποινική δίωξη άσκησε η εισαγγελέας ανηλίκων σε βάρος του 17χρονου που κατηγορείται ότι άρπαξε βρέφος μόλις 30 ημερών στα Καμίνια το απόγευμα της Τετάρτης.

Οι κατηγορίες που του αποδίδονται είναι αρπαγή ανηλίκου κάτω των 14 ετών σε βαθμό κακουργήματος, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση, καθώς και το πλημμέλημα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Ο νεαρός παραπέμφθηκε ήδη σε ανακρίτρια ανηλίκων προκειμένου να απολογηθεί.

Στο μεταξύ, συνελήφθη και ο πατέρας του, ο οποίος κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο ίδιος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο, όπου θα δικαστεί σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.