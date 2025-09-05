Ποιος είναι ο 17χρονος που άρπαξε δύο μωρά από τα Καμίνια και την Ομόνοια

Ο 17χρονος που συνελήφθη για την αρπαγή του περίπου δύο μηνών βρέφους στα Καμίνια που βρέθηκε σε καρότσι σε κάδο σκουπιδιών κοντά στην Ακρόπολη και ομολόγησε ότι είχε αρπάξει και το βρέφος από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια δεν ήταν άγνωστος στις Αρχές.

Ήταν απογευματινές ώρες της 17ης Ιουνίου 2025 όταν ο 17χρονος είχε εντοπιστεί και συλληφθεί σε λεωφορείο της γραμμής 117 (Γλυφάδα - Βάρη) να παριστάνει τον ελεγκτή εισιτηρίων για να βγάζει χρήματα από επιβάτες.

Ο 17χρονος έφερε μια πλαστή κάρτα ελεγκτή, ένα πλαστό μπλοκ παραβάσεων και έναν ασύρματο. Έκοβε πρόστιμα σε όσους επιβάτες δεν είχαν εισιτήριο. Έπιανε «βάρδια» από τον Άλιμο, όπου είναι το σπίτι του και όπου τελικά τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν ξανά οι Αρχές.

«Δεν χώνευα τους Ρομά», φαίνεται να είπε στους αστυνομικούς ο 17χρονος, όταν τον ρώτησαν γιατί άρπαζε και εγκατέλειψε δύο μωρά.

Πώς «προδόθηκε» ο 17χρονος

Ο 17χρονος προδόθηκε μετά την κινητοποίηση των Αρχών για τη δεύτερη αρπαγή μωρού από τα Καμίνια, που εντοπίστηκε από μια 54χρονη σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Ακρόπολης.

Η 54χρονη ειδοποίησε τους αστυνομικούς, όταν εντόπισε μόνο του το μωρό σε πάρκο επί της οδού Καλλιρόης. Στο σημείο έφτασαν οι αστυνομικοί που μετέφεραν το βρέφος στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Νωρίτερα, μια 36χρονη Ρομά είχε πάει στο Αστυνομικό Τμήμα Καμινίων και κατήγγειλε πως, ενώ βρισκόταν σε φαρμακείο στον Πειραιά, ένας άγνωστος της άρπαξε το δύο μηνών μωρό της και αμέσως εξαφανίστηκε.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η 36χρονη είναι η μητέρα του βρέφους που εντοπίστηκε μέσα στο καρότσι, ωστόσο αναμένονται και οι απαραίτητες εξετάσεις προκειμένου να επιβεβαιωθεί.