Σε δίκη παραπέμπονται οι 3 Τούρκοι για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς κατά στελεχών της ΕΥΠ

Οι τρεις Τούρκοι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, απλή συνέργεια στην πράξη αυτή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία

Newsbomb

Σε δίκη παραπέμπονται οι 3 Τούρκοι για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς κατά στελεχών της ΕΥΠ
Αρχείου - Eurokinissi
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Έδεσσας παραπέμφθηκαν να δικαστούν οι τρεις Τούρκοι που κατηγορούνται για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς εναντίον στελεχών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), τον περασμένο Μάιο, στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης.

Η δίκη προσδιορίστηκε για τον προσεχή Ιανουάριο με τους τρεις κατηγορούμενους -ηλικίας 49, 23 και 43 ετών- να διώκονται, κατά περίπτωση, για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, απλή συνέργεια στην πράξη αυτή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Όλοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Το επεισόδιο συνέβη στις 27 Μαΐου 2025, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στελεχών της υπηρεσίας πληροφοριών σχετικά με το λεγόμενο τουρκικό οργανωμένο έγκλημα που δραστηριοποιείται στη χώρα μας. Οι τρεις κατηγορούμενοι, που θεωρούνταν ύποπτοι για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, επέβαιναν σε τζιπ το οποίο είχε τεθεί υπό επιτήρηση από στελέχη της ΕΥΠ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, κάποια στιγμή το αυτοκίνητο των Τούρκων σταμάτησε σε πρατήριο υγρών καυσίμων και ένας από τους επιβάτες του βγήκε έξω ανοίγοντας πυρ εναντίον αυτοκινήτου της ΕΥΠ στο οποίο επέβαινε μόνο ο οδηγός. Από το επεισόδιο δεν προέκυψε τραυματισμός, με τους τρεις Τούρκους να διαφεύγουν.

Λίγα 24ωρα αργότερα όμως κι έπειτα από ανθρωποκυνηγητό που εξαπέλυσε η αστυνομία συνελήφθη, σε ορεινό χωριό της Ροδόπης, ο 49χρονος που, κατά τη δικογραφία, πυροβόλησε, ενώ φαίνεται πως σχεδίαζε τη διαφυγή του στη Βουλγαρία. Απολογούμενος ενώπιον της ανακρίτριας φέρεται να υποστήριξε ότι ενήργησε υπό το βάρος φόβου και πανικού, θεωρώντας ότι απειλείται - όπως είπε - από ανθρώπους που συνδέονται με τις μυστικές υπηρεσίες της πατρίδας του. «Σε καμία περίπτωση δεν θα ενεργούσα έτσι εάν γνώριζα ότι ήταν άνθρωποι της ΕΥΠ», είπε, σύμφωνα με πληροφορίες, ζητώντας συγγνώμη για την πράξη του.

Οι δύο συγκατηγορούμενοί του συνελήφθησαν το επόμενο διάστημα στην πόλη Σβίλενγκραντ της Βουλγαρίας, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία. Εκδόθηκαν στην Ελλάδα και κλήθηκαν να απολογηθούν στην ίδια ανακρίτρια. «Δεν είχαμε καμία συμμετοχή ή εμπλοκή στο περιστατικό ούτε γνωρίζαμε ότι ο συμπατριώτης μας οπλοφορεί», ισχυρίστηκαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:42ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στη φυλακή 57χρονος που πρότεινε στην ανήλικη φίλη της κόρης του γνωριμία με άνδρα 19 χρόνια μεγαλύτερό της

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνεται η βία στον Ισημερινό: Βόμβες εξερράγησαν σε γέφυρες και εμπορικό κέντρο - Βίντεο

19:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές: Δεν θα σβήσουμε τα ονόματα των νεκρών της τραγωδίας από το Σύνταγμα

19:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σε δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Έδεσσας παραπέμπονται οι 3 Τούρκοι για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς κατά στελεχών της ΕΥΠ

19:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Με Γιόβιτς και Ρότα η προπόνηση της «Ένωσης» - Δηλώνουν «παρών» στο ντέρμπι «Δικεφάλων»

19:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για κρίση απόρριψης θεσμικού πλαισίου και πολιτικού συστήματος και απονομιμοποίησης στην Ευρώπη και στην Ελλάδα κάνει λόγο ο Κώστας Καραμανλής

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε δύο 16χρονους που είχαν διαπράξει ένοπλες ληστείες σε περίπτερα στα Νότια Προάστια

19:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: 55χρονος απείλησε με κουζινομάχαιρο την πρώην του

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας οι δύο συλληφθέντες - Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Τραμπ στοχεύει στο εμπόριο μαγειρικού λαδιού της Κίνας - Τι γίνεται με σπάνιες γαίες και ρωσικό πετρέλαιο

19:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο «επεισόδιο» με Βορίδη και Βάρρα - «Μεθόδευση Μαξίμου» βλέπει το ΠΑΣΟΚ

19:03ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είδε και δεν ήταν κοντά στο παιδί» λέει ο δικηγόρος του θείου της 3χρονης Matilda που πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο

18:57ΚΟΣΜΟΣ

Spike NLOS: Πρεμιέρα για το νέο οπλικό σύστημα στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης - Τι εντoπίστηκε στην Εθνική Οδό - Βίντεο

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού: «Κινδυνεύουμε καθημερινά εξαιτίας των προβλημάτων στις πόλεις», λέει στο Newsbomb άτομο με οπτική αναπηρία

18:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Ζελένσκι

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Τρόμος για 12χρονο σε σχολείο – Συμμαθητής του τον απείλησε με σουγιά για το χαρτζιλίκι του

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Ο ανιψιός ανεχόταν τον επιστάτη», λέει φίλος του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Η Ισπανία αγνοεί τις απειλές Τραμπ για τιμωρητικούς δασμούς - Παραμένει η άρνηση της Μαδρίτης να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ

18:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ρελάνς και έτοιμος να αποκτήσει Τετέι και Παντελίδη!

18:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Καποδίστριας»: Το επίσημο τρέιλερ της νέας ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή για τη ζωή του Έλληνα πολιτικού και διπλωμάτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Ο ανιψιός ανεχόταν τον επιστάτη», λέει φίλος του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

13:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αυτός είναι ο δολοφόνος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Κυριακού: Τα τελευταία λόγια της ηθοποιού - «Τώρα ας φύγω»

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Σε αυτές τις περιοχές δεν υπάρχει ραντεβού ούτε για δείγμα το επόμενο τρίμηνο! - Αναλυτικός χάρτης

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας οι δύο συλληφθέντες - Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή

07:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων - Η «Ισλανδική Ύφεση» φέρνει ανατροπή τη νέα εβδομάδα

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Οι 8 κυρίαρχες χώρες στον κόσμο - Όχι με στρατό ή τεχνολογία, αλλά με τεράστια αποθέματα χρυσού

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ-καρέ άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Νέο Ηράκλειο: Πατέρας εισέβαλε σε κατάστημα και ξυλοκόπησε την κόρη του

07:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα με τις εκδρομές - Πώς θα πηγαίνουν οι μαθητές

21:22ΕΛΛΑΔΑ

Κακαβιά: Συνελήφθη Αλβανός που επιχείρησε να εξέλθει από τη χώρα με 13.200 ευρώ αδήλωτα

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Τρόμος για 12χρονο σε σχολείο – Συμμαθητής του τον απείλησε με σουγιά για το χαρτζιλίκι του

18:57ΚΟΣΜΟΣ

Spike NLOS: Πρεμιέρα για το νέο οπλικό σύστημα στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης - Τι εντoπίστηκε στην Εθνική Οδό - Βίντεο

11:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ιταλία: 29χρονη δολοφονήθηκε βάναυσα από τον 52χρονο πρώην σύντροφό της στο σπίτι της - Η αστυνομία βρισκόταν έξω από την πόρτα

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Οι φράσεις που μισούν περισσότερο οι ταμίες των σούπερ μάρκετ και τις ακούν κάθε μέρα

09:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός; Συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας - Ποια μέρα θα είναι η πιο δύσκολη

19:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για κρίση απόρριψης θεσμικού πλαισίου και πολιτικού συστήματος και απονομιμοποίησης στην Ευρώπη και στην Ελλάδα κάνει λόγο ο Κώστας Καραμανλής

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανός υπουργός Άμυνας προς συμμάχους στο ΝΑΤΟ: Αυξήστε τις αμυντικές δαπάνες - Προειδοποίησε τη Ρωσία για αντίποινα «με τρόπους που μόνο οι ΗΠΑ μπορούν»

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Δεν έφερε και δεν χρησιμοποίησε όπλο» λέει ο δικηγόρος του συλληφθέντα - Γνωρίζονταν από το κατηχητικό με τον «συνεργό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ