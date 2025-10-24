ΟΠΕΚΕΠΕ : Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους 11 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι έντεκα από τους δώδεκα κατηγορούμενους στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ύστερα από τις απολογίες τους ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή. Ο δωδέκατος κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε ολιγοήμερη προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

Οι έντεκα κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα φέρονται να είναι περιφερειακά μέλη της οργάνωσης και κατηγορούνται ότι έλαβαν ποσά από 500 έως 1.000 ευρώ. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως οι πράξεις τους ήταν απολύτως νόμιμες και ότι δεν γνώριζαν τίποτε για τη δράση του κυκλώματος.

Δύο από αυτούς, αδέλφια που φέρονται να ήταν «πελάτες» του 38χρονου βασικού κατηγορούμενου, είπαν ότι απευθύνθηκαν σε εκείνον προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα νέων αγροτών. Ο ένας εξήγησε πως ακολούθησε τις νόμιμες διαδικασίες, έλαβε επιδότηση ύψους 800 ευρώ και εργάστηκε παράλληλα ως μάγειρας, όπως ορίζει η νομοθεσία, για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα εισοδήματα.

Ανάλογη θέση εξέφρασε και άλλος κατηγορούμενος, εργαζόμενος ως σερβιτόρος, ο οποίος ανέφερε πως επιθυμούσε να γίνει νέος αγρότης και υπέβαλε κανονικά τα δικαιολογητικά του. Έλαβε ένα πρώτο ποσό λίγο πάνω από 500 ευρώ, χωρίς – όπως είπε – να έχει λάβει μέχρι σήμερα τα υπόλοιπα χρήματα που περίμενε για να ξεκινήσει την αγροτική του δραστηριότητα.

Ο κύκλος των απολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα, οπότε θα παρουσιαστούν ενώπιον του ανακριτή και τα φερόμενα ως ηγετικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης.

Διαβάστε επίσης