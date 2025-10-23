ΟΠΕΚΕΠΕ: Προθεσμίες για να απολογηθούν παίρνουν οι κατηγορούμενοι

Οι κατηγορούμενοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ παίρνουν αυτήν την ώρα προθεσμίες για να απολογηθούν.

Οι πρώτοι θα περάσουν το ανακριτικό κατώφλι το πρωί της Παρασκευής.

Οι υπόλοιποι αναμένεται να απολογηθούν το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα.

Υπενθυμίζεται πως σε βάρος των 37 συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη για τέσσερα αδικήματα, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετική με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Αίσθηση προκαλεί το modus operandi του κυκλώματος που «άρπαζε» κονδύλια από τα ευρωπαϊκά –και τα εθνικά– ταμεία μέσω του Οργανισμού.

Ο αρχηγικός πυρήνας των 5 εκ των 37 συλληφθέντων, ένας 38άχρονος από τα Γιαννιτσά, έκανε πολυτελή ταξίδια στο Ντουμπάι, την Κωνσταντινούπολη και άλλα εξωτικά μέρη, διέθετε πολυτελείς κατοικίες, μετακινείτο και «μόστραρε» ακριβά οχήματα όπως AUDI Q7 και άλλα. Στις χρεωστικές κάρτες εμφανίζονται αγορές χιλιάδων ευρώ για την απόκτηση ακριβών brands, ενώ, με «χρυσά κουτάλια» έτρωγε και η οικογένειά του.

Ο συγκεκριμένος εργαζόταν ως υπεύθυνος έργου σε πιστοποιημένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, αποκτώντας γνώσεις και εμπειρία στη διαδικασία υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης. Φέρεται να εντόπιζε επιλέξιμα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια σε διάφορες περιοχές της χώρας που δεν δηλώνονταν από κάποιον και υπέβαλε αυτός τις ψευδείς δηλώσεις, ενώ είχε λάβει παράνομα ενισχύσεις.

Νομιμοποιούσε τα παράνομα έσοδα μέσα από την πολυτελή του διαβίωση και τον στοιχηματισμό, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο.

Υπαρχηγός της οργάνωσης φέρεται να ήταν η 30άχρονη γυναίκα του, από την οποία τον Ιούλιο του 2025, όταν και αποκαλύφθηκε το «πάρτι» στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πήρε εικονικό διαζύγιο και άλλαζε το σύστημα, ζητώντας τα χρήματα μέσω διαδικτυακής τράπεζας.

Η εκτίμηση των Αρχών είναι ότι φοβήθηκε πιθανό έλεγχο και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων τόσο δικών του όσο και της συζύγου του.

