ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ενεργήσαμε σύμφωνα με τη νομιμότητα», ισχυρίζονται οι 12 από τους 37 συλληφθέντες

Οι 12 από τους 37 συλληφθέντες για το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως υποστηρίζουν στις απολογίες τους, ενήργησαν σύμφωνα με τη νομιμότητα

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ενεργήσαμε σύμφωνα με τη νομιμότητα», ισχυρίζονται οι 12 από τους 37 συλληφθέντες
Άρχισαν σήμερα (24/10) οι απολογίες των πρώτων δώδεκα εκ των τριάντα επτά κατηγορουμένων στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρώτη πέρασε το κατώφλι της ανακρίτριας η έγκυος γυναίκα, η οποία χθες το απόγευμα είχε αισθανθεί αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Κατά την απολογία της, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες που της αποδίδονται και αφέθηκε ελεύθερη, με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Μέχρι την προσεχή Δευτέρα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι απολογίες των άλλων 27 συλληφθέντων.

Οι περισσότεροι από τους κατηγορούμενους που παρουσιάστηκαν σήμερα, θεωρούνται απλά στελέχη του οργανισμού και φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις μικρών επιδοτήσεων, της τάξεως των 500, 800 και 1.000 ευρώ.

Όπως υποστηρίζουν στις απολογίες τους, ενήργησαν σύμφωνα με τη νομιμότητα και δεν είχαν καμία πρόθεση παρατυπίας ή προσωπικού οφέλους.

Το modus operandi του κυκλώματος – Πώς δρούσαν οι «37»

Η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε ενημέρωση για το modus operandi του κυκλώματος που «άρπαζε» κονδύλια από τα ευρωπαϊκά –και τα εθνικά– ταμεία μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο αρχηγικός πυρήνας των 5 εκ των 37 συλληφθέντων, ένας 38άχρονος από τα Γιαννιτσά, έκανε πολυτελή ταξίδια στο Ντουμπάι, την Κωνσταντινούπολη και άλλα εξωτικά μέρη, διέθετε πολυτελείς κατοικίες, μετακινείτο και «μόστραρε» ακριβά οχήματα όπως AUDI Q7 και άλλα. Στις χρεωστικές κάρτες εμφανίζονται αγορές χιλιάδων ευρώ για την απόκτηση ακριβών brands, ενώ, με «χρυσά κουτάλια» έτρωγε και η οικογένειά του.

Ο συγκεκριμένος εργαζόταν ως υπεύθυνος έργου σε πιστοποιημένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, αποκτώντας γνώσεις και εμπειρία στη διαδικασία υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης. Φέρεται να εντόπιζε επιλέξιμα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια σε διάφορες περιοχές της χώρας που δεν δηλώνονταν από κάποιον και υπέβαλε αυτός τις ψευδείς δηλώσεις, ενώ είχε λάβει παράνομα ενισχύσεις.

Νομιμοποιούσε τα παράνομα έσοδα μέσα από την πολυτελή του διαβίωση και τον στοιχηματισμό, όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο.

Υπαρχηγός της οργάνωσης φέρεται να ήταν η 30άχρονη γυναίκα του, από την οποία τον Ιούλιο του 2025, όταν και αποκαλύφθηκε το «πάρτι» στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πήρε εικονικό διαζύγιο και άλλαζε το σύστημα, ζητώντας τα χρήματα μέσω διαδικτυακής τράπεζας.

Η εκτίμηση των Αρχών είναι ότι φοβήθηκε πιθανό έλεγχο και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων τόσο δικών του όσο και της συζύγου του.

Το modus operandi

Η έρευνα άρχισε τον Δεκέμβριο του 2024, πριν αποκαλυφθεί το σκάνδαλο.

Το «κόλπο» ήταν οι ψευδείς δηλώσεις κατοχής αγροτεμαχίων στο Ε9, με σκοπό να τα δηλώνουν στις ετήσιες αιτήσεις ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να λαμβάνουν τα ανάλογα χρηματικά ποσά.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε κατόπιν παραγγελίας για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης του ελληνικού γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με χρονικό διάστημα τέλεσης των καταγγελλόμενων πράξεων από την 20ή Απριλίου 2018 έως την 28η Μαΐου 2022, σε συνδυασμό με πληροφορίες που περιήλθαν στο Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Οι εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα μετέφεραν χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς του αρχηγού, με αιτιολογία «Μίσθωση αγροτεμαχίων και αγορά δικαιωμάτων ενίσχυσης».

Τα κατηγορούμενα μέλη του κυκλώματος εντόπιζαν επιλέξιμα, αλλά μη δηλωμένα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια προηγούμενων ετών, τα οποία στη συνεχεία καταχωρούσαν προσχηματικά στην εφαρμογή Ε9 τρίτων προσώπων, είτε μελών της οργάνωσης, είτε προσώπων που λειτουργούσαν ως «βιτρίνα».

Οι εγγραφές συχνά διαγράφονταν σε σύντομο χρονικό διάστημα ή αιτιολογούνταν με ασαφείς λόγους («επικαιροποίηση», «ΑΤΑΚ (σ.σ. Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου)», «λάθος καταχώριση»).

Επιπλέον, υπέβαλαν είτε μέσω Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, είτε με τη χρήση κωδικών TaxisNet, Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης, εκμεταλλευόμενα την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία των αρχηγικών μελών, καθώς και διαδικαστικά κενά κατά την υποβολή των αιτήσεων, ενώ, προέβαιναν σε μαζικές δηλώσεις αγροτεμαχίων ως «ακτημονικών» κατά το έτος 2025.

Συγκεκριμένα, οι αιτούντες επισύναπταν λευκές κόλλες ως δήθεν βεβαιώσεις από την Περιφέρεια ή δηλώσεις ταυτοπροσωπίας, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο ορισμένες υποχρεώσεις καταχώρησης (ΑΤΑΚ) και διευκολύνοντας τη λήψη έκτακτων ενισχύσεων.

Παράλληλα, δήλωναν ψευδείς αριθμούς ζωικού κεφαλαίου, οι οποίοι δεν ήταν συμβατοί με το Εθνικό Μητρώο Ζωικού Κεφαλαίου (συχνά βοοειδή σε ηλικιακές κατηγορίες με υψηλούς συντελεστές ΜΖΚ), προκειμένου να εξασφαλίσουν αυξημένη επιλεξιμότητα και μεγαλύτερη επιφάνεια βοσκοτόπων από τη δημόσια κατανομή.

Το 2023 και το 2024, μεγάλος αριθμός εκ των 41 εμπλεκόμενων μελών της οργάνωσης δεν είχαν εισοδήματα από αγροτικές εργασίες, δεν είχαν εκδώσει τιμολόγια εσόδων, ούτε καν σχετική επιχειρηματική δραστηριότητα. Επίσης, από το γεγονός ότι τα αγροτεμάχια βρισκόταν σε πολύ μακρινή απόσταση από τον τόπο κατοικίας τους, είναι προφανές ότι η καλλιέργειά τους ήταν αδύνατη.

Κρητικός δήλωσε αγροτεμάχιο στη Λάρισα που είχε κριθεί μη επιλέξιμο από το 2023

Κάποιοι από τους 41 που λάμβαναν ενισχύσεις, ήταν ανειδίκευτοι εργάτες, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, υπάλληλοι ξενοδοχείων, οδηγοί, μάγειρες, φυσικοθεραπευτές και επίσης το 2025 δήλωσαν κάποια από τα αγροτεμάχια που ήταν στις πληγείσες περιοχές από τις θεομηνίες Elias και Daniel, που πήραν ακόμη μεγαλύτερες επιδοτήσεις.

Μάλιστα, ένας εξ αυτών, με καταγωγή από το Ρέθυμνο, έλαβε το 2024 σημαντική ενίσχυση, δηλώνοντας ότι μισθώνει αγροτεμάχιο στη Γλαύκη Λάρισας, το οποίο ήταν μη επιλέξιμο με απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2023.

Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι αρκετοί από τους κατηγορούμενους δήλωναν περισσότερα ζώα από ό,τι είχαν, δήλωναν ψευδώς πολύ μεγαλύτερο αριθμό ζωικού κεφαλαίου και επέλεγαν να δηλώνουν βοοειδή ηλικίας από 6 – 24 μηνών, ώστε να λαμβάνουν μεγαλύτερη ενίσχυση.

Τα μέλη του κυκλώματος συνεργάζονταν για την επίτευξη του σκοπού τους με λογιστές και υπαλλήλους ΚΥΔ, οι οποίοι αναλάμβαναν τη σύνταξη, υποβολή και επεξεργασία των αιτήσεων. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων τα επίμαχα αγροτεμάχια βρίσκονταν σε μεγάλη απόσταση από τους τόπους κατοικίας των φερόμενων ιδιοκτητών ή μισθωτών, καθιστώντας κατ' αυτόν τον τρόπο αδύνατη την καλλιέργειά τους.

Αυτοί εκμεταλλευτήκαν τη γνώση του αρχηγού και των άλλων βασικών μελών, που εντόπιζαν αγροτεμάχια ή βοσκοτόπια επιλέξιμα για επιδοτήσεις και παλαιότερα δεν είχαν δηλωθεί. Τα καταχωρούσαν και μόλις αποδιδόταν η ενίσχυση, τα διέγραφαν.

Το «ξέπλυμα» και το δόγμα… follow the money

Τα χρήματα βάσει των ποσοστών που είχαν συμφωνηθεί με τον αρχηγό, δίνονταν είτε προκαταβολικά, είτε μετά την πληρωμή των ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε με τραπεζικές μεταφορές. Για να νομιμοποιούν τα χρήματα, εξέδιδαν μεταξύ τους εικονικά τιμολόγια. Συνολικά, εκδοθήκαν 339 εικονικά τιμολόγια, συνολικής αξίας σχεδόν 1,8 εκατ. ευρώ και χρησιμοποιούσαν και ενδιάμεσους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Οι εμπλεκόμενοι κατηγορούνται με κατ’ επάγγελμα και κατά συρροή για τέλεση κακουργηματικής απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας, μέσω ψευδών δηλώσεων στις ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης.

